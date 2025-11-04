Jonathan Bailey é eleito o homem mais sexy de 2025 pela revista People

Ator britânico é conhecido pelos papéis em Bridgerton e, mais recentemente, em Wicked

Jonathan Bailey foi eleito o Homem mais Sexy do Mundo de 2025. (Foto: Reprodução/Instagram)

Jonathan Bailey foi eleito o “Homem Mais Sexy do Mundo de 2025” pela revista americana People, em anúncio feito nesta terça-feira (4). O atro britânico é conhecido pelos papéis em Bridgerton e, mais recentemente, em Wicked.

“Repleto de charme, inteligência e uma beleza quase injusta, não é de se admirar que o ator de ‘Wicked’ tenha mergulhado de cabeça em nossos corações”, escreveu o perfil da revista no Instagram.

Por coincidência, nesta terça-feira (4), o ator desembarca no Brasil para participar do evento de lançamento de “Wicked: Parte 2”. Ele interpreta o príncipe Fiyero no sucesso musical, cuja segunda parte chega aos cinemas em 20 de novembro.

“Obviamente, estou incrivelmente lisonjeado. E é completamente absurdo”, disse Bailey à People. “Era um segredo, então estou bastante ansioso para que alguns amigos e familiares descubram”, brincou ele.

Segundo a imprensa americana, não é só a beleza que conta para a premiação. Entre os pontos levantados para definir o eleito, destacam-se:

  • Consultas a grupos focais e convidadas femininas questionadas sobre quem elas considerariam o “homem mais sexy”
  • O candidato deve atrair “muitas mulheres”, ter personalidade, bom humor e ser “um cara legal em todos os sentidos”
  • O selecionado deve aceitar participar da entrevista e do ensaio fotográfico acompanhando a matéria

