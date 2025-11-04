Meteorologia faz alerta de tempestades para mais de 200 municípios de Goiás; veja quais
Entre regiões, Oeste desponta com maiores índices pluviométricos, podendo alcançar 40 mm
A previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que 225 municípios do estado estão com risco potencial de tempestades na próxima quarta-feira (05).
De acordo com o boletim, o cenário será marcado por sol com variação de nebulosidade. A combinação de calor e umidade deve favorecer mudanças nas condições do tempo ao longo do dia em Goiás.
Com isso, o estado poderá registrar pancadas de chuva com risco potencial para formação de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.
Entre as regiões, o Oeste desponta com os maiores índices pluviométricos, podendo alcançar 40 mm. Já as regiões Norte, Sudoeste, Leste, Centro e Sul devem registrar 35 mm cada.
Em relação aos municípios, as maiores precipitações são esperadas em Jataí, Rio Verde, Iporá, Cocalzinho e Goiatuba, com cerca de 20 mm.
Na sequência, aparecem Três Ranchos, Rubiataba, Araguapaz, Palmeiras de Goiás e São João da Paraúna, com 18 mm cada — cenário semelhante ao de Firminópolis, com 17 mm, e Montes Claros, com 16 mm.
Goiânia, Porangatu, Ipameri, Morrinhos, Itumbiara, Cristalina, Goiandira, Luziânia, Santa Helena, Mineiros, Ceres, Goianésia, Davinópolis, Flores de Goiás, Aruanã, Caiapônia, Doverlândia, Palminópolis, Itaberaí e Gameleira de Goiás devem registrar cerca de 15 mm.
Por fim, Catalão, Ouvidor e Formosa têm previsão de 12 mm, enquanto Anápolis deve registrar 10 mm.
Veja a lista de municípios que podem ter tempestades:
- Abadia de Goiás,
- Abadiânia,
- Acreúna
- Adelândia
- Água Fria de Goiás
- Águas Lindas de Goiás
- Alexânia, Aloândia
- Alto Horizonte,
- Alto Paraíso de Goiás,
- Alvorada do Norte,
- Amaralina,
- Americano do Brasil,
- Amorinópolis,
- Anápolis
- Anicuns
- Aparecida de Goiânia
- Aparecida do Rio Doce
- Aporé
- Araçu
- Aragarças
- Aragoiânia
- Araguapaz
- Aruanã
- Aurilândia
- Baliza
- Barro Alto
- Bela Vista de Goiás
- Bom Jardim de Goiás
- Bom Jesus de Goiás
- Bonfinópolis
- Bonópolis
- Brazabrantes
- Britânia
- Buriti Alegre
- Buriti de Goiás
- Buritinópolis
- Cabeceiras
- Cachoeira Alta
- Cachoeira de Goiás
- Cachoeira Dourada
- Caçu
- Caiapônia
- Caldas Novas
- Caldazinha
- Campestre de Goiás
- Campinaçu
- Campinorte
- Campo Alegre de Goiás
- Campo Limpo de Goiás
- Campos Belos
- Campos Verdes
- Carmo do Rio Verde
- Castelândia
- Caturaí
- Cavalcante
- Ceres
- Cezarina
- Chapadão do Céu
- Cidade Ocidental
- Cocalzinho de Goiás
- Colinas do Sul
- Córrego do Ouro
- Corumbá de Goiás
- Cristianópolis
- Cromínia
- Cumari
- Damianópolis
- Damolândia
- Davinópolis
- Divinópolis de Goiás
- Doverlândia
- Edealina
- Edéia
- Estrela do Norte
- Faina
- Fazenda Nova
- Firminópolis
- Flores de Goiás
- Formosa
- Formoso
- Gameleira de Goiás
- Goianápolis
- Goianésia
- Goianira
- Goiás
- Goiatuba
- Gouvelândia
- Guapó
- Guarani de Goiás
- Guarinos
- Hidrolândia
- Hidrolina
- Iaciara
- Inaciolândia
- Indiara
- Inhumas
- Ipameri
- Ipiranga de Goiás
- Iporá
- Israelândia
- Itaberaí
- Itaguari
- Itajá
- Itapaci
- Itapirapuã
- Itarumã
- Itauçu
- Itumbiara
- Ivolândia
- Jandaia
- Jaraguá
- Jataí
- Jaupaci
- Jesúpolis
- Joviânia
- Jussara
- Lagoa Santa
- Leopoldo de Bulhões
- Luziânia
- Mairipotaba
- Mambaí
- Mara Rosa
- Marzagão
- Matrinchã
- Mimoso de Goiás
- Minaçu
- Mineiros
- Moiporá
- Monte Alegre de Goiás
- Montes Claros de Goiás
- Montividiu
- Montividiu do Norte
- Morrinhos
- Mossâmedes
- Mundo Novo
- Mutunópolis
- Nazário
- Nerópolis
- Niquelândia
- Nova Aurora
- Nova Crixás
- Nova Glória
- Nova Iguaçu de Goiás
- Nova Roma
- Nova Veneza
- Novo Brasil
- Novo Gama
- Novo Planalto
- Orizona
- Ouro Verde de Goiás
- Ouvidor
- Padre Bernardo
- Palestina de Goiás
- Palmeiras de Goiás
- Palmelo
- Palminópolis
- Panamá
- Paranaiguara
- Paraúna
- Perolândia
- Petrolina de Goiás
- Pilar de Goiás
- Piracanjuba
- Pirenópolis
- Pires do Rio
- Planaltina
- Pontalina
- Porangatu
- Portelândia
- Posse
- Professor Jamil
- Quirinópolis
- Rialma
- Rianápolis
- Rio Quente
- Rio Verde
- Sanclerlândia
- Santa Bárbara de Goiás
- Santa Cruz de Goiás
- Santa Fé de Goiás
- Santa Helena de Goiás
- Santa Isabel
- Santa Rita do Araguaia
- Santa Rita do Novo Destino
- Santa Rosa de Goiás
- Santa Tereza de Goiás
- Santa Terezinha de Goiás
- Santo Antônio da Barra
- Santo Antônio de Goiás
- Santo Antônio do Descoberto
- São Domingos
- São Francisco de Goiás
- São João D’aliança
- São João da Paraúna
- São Luís de Montes Belos
- São Miguel do Araguaia
- São Miguel do Passa
- Quatro
- São Patrício
- São Simão,
- Senador Canedo
- Serranópolis
- Silvânia
- Simolândia
- Sítio D’abadia
- Taquaral de Goiás
- Teresina de Goiás
- Terezópolis de Goiás
- Três Ranchos
- Trindade
- Trombas
- Turvânia
- Uirapuru
- Uruaçu
- Uruana
- Urutaí
- Valparaíso de Goiás
- Varjão,
- Vianópolis
- Vicentinópolis
- Vila Boa
- Vila Propício
- Goiânia
- São Luíz do Norte.
