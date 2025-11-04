Meteorologia faz alerta de tempestades para mais de 200 municípios de Goiás; veja quais

Entre regiões, Oeste desponta com maiores índices pluviométricos, podendo alcançar 40 mm

Previsão de chuva
Previsão indica quando voltará a chover no estado. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

A previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que 225 municípios do estado estão com risco potencial de tempestades na próxima quarta-feira (05).

De acordo com o boletim, o cenário será marcado por sol com variação de nebulosidade. A combinação de calor e umidade deve favorecer mudanças nas condições do tempo ao longo do dia em Goiás.

Com isso, o estado poderá registrar pancadas de chuva com risco potencial para formação de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Entre as regiões, o Oeste desponta com os maiores índices pluviométricos, podendo alcançar 40 mm. Já as regiões Norte, Sudoeste, Leste, Centro e Sul devem registrar 35 mm cada.

Em relação aos municípios, as maiores precipitações são esperadas em Jataí, Rio Verde, Iporá, Cocalzinho e Goiatuba, com cerca de 20 mm.

Na sequência, aparecem Três Ranchos, Rubiataba, Araguapaz, Palmeiras de Goiás e São João da Paraúna, com 18 mm cada — cenário semelhante ao de Firminópolis, com 17 mm, e Montes Claros, com 16 mm.

Goiânia, Porangatu, Ipameri, Morrinhos, Itumbiara, Cristalina, Goiandira, Luziânia, Santa Helena, Mineiros, Ceres, Goianésia, Davinópolis, Flores de Goiás, Aruanã, Caiapônia, Doverlândia, Palminópolis, Itaberaí e Gameleira de Goiás devem registrar cerca de 15 mm.

Por fim, Catalão, Ouvidor e Formosa têm previsão de 12 mm, enquanto Anápolis deve registrar 10 mm.

Veja a lista de municípios que podem ter tempestades:

  • Abadia de Goiás,
  • Abadiânia,
  • Acreúna
  • Adelândia
  • Água Fria de Goiás
  • Águas Lindas de Goiás
  • Alexânia, Aloândia
  • Alto Horizonte,
  • Alto Paraíso de Goiás,
  • Alvorada do Norte,
  • Amaralina,
  • Americano do Brasil,
  • Amorinópolis,
  • Anápolis
  • Anicuns
  • Aparecida de Goiânia
  • Aparecida do Rio Doce
  • Aporé
  • Araçu
  • Aragarças
  • Aragoiânia
  • Araguapaz
  • Aruanã
  • Aurilândia
  • Baliza
  • Barro Alto
  • Bela Vista de Goiás
  • Bom Jardim de Goiás
  • Bom Jesus de Goiás
  • Bonfinópolis
  • Bonópolis
  • Brazabrantes
  • Britânia
  • Buriti Alegre
  • Buriti de Goiás
  • Buritinópolis
  • Cabeceiras
  • Cachoeira Alta
  • Cachoeira de Goiás
  • Cachoeira Dourada
  • Caçu
  • Caiapônia
  • Caldas Novas
  • Caldazinha
  • Campestre de Goiás
  • Campinaçu
  • Campinorte
  • Campo Alegre de Goiás
  • Campo Limpo de Goiás
  • Campos Belos
  • Campos Verdes
  • Carmo do Rio Verde
  • Castelândia
  • Caturaí
  • Cavalcante
  • Ceres
  • Cezarina
  • Chapadão do Céu
  • Cidade Ocidental
  • Cocalzinho de Goiás
  • Colinas do Sul
  • Córrego do Ouro
  • Corumbá de Goiás
  • Cristianópolis
  • Cromínia
  • Cumari
  • Damianópolis
  • Damolândia
  • Davinópolis
  • Divinópolis de Goiás
  • Doverlândia
  • Edealina
  • Edéia
  • Estrela do Norte
  • Faina
  • Fazenda Nova
  • Firminópolis
  • Flores de Goiás
  • Formosa
  • Formoso
  • Gameleira de Goiás
  • Goianápolis
  • Goianésia
  • Goianira
  • Goiás
  • Goiatuba
  • Gouvelândia
  • Guapó
  • Guarani de Goiás
  • Guarinos
  • Hidrolândia
  • Hidrolina
  • Iaciara
  • Inaciolândia
  • Indiara
  • Inhumas
  • Ipameri
  • Ipiranga de Goiás
  • Iporá
  • Israelândia
  • Itaberaí
  • Itaguari
  • Itajá
  • Itapaci
  • Itapirapuã
  • Itarumã
  • Itauçu
  • Itumbiara
  • Ivolândia
  • Jandaia
  • Jaraguá
  • Jataí
  • Jaupaci
  • Jesúpolis
  • Joviânia
  • Jussara
  • Lagoa Santa
  • Leopoldo de Bulhões
  • Luziânia
  • Mairipotaba
  • Mambaí
  • Mara Rosa
  • Marzagão
  • Matrinchã
  • Mimoso de Goiás
  • Minaçu
  • Mineiros
  • Moiporá
  • Monte Alegre de Goiás
  • Montes Claros de Goiás
  • Montividiu
  • Montividiu do Norte
  • Morrinhos
  • Mossâmedes
  • Mundo Novo
  • Mutunópolis
  • Nazário
  • Nerópolis
  • Niquelândia
  • Nova Aurora
  • Nova Crixás
  • Nova Glória
  • Nova Iguaçu de Goiás
  • Nova Roma
  • Nova Veneza
  • Novo Brasil
  • Novo Gama
  • Novo Planalto
  • Orizona
  • Ouro Verde de Goiás
  • Ouvidor
  • Padre Bernardo
  • Palestina de Goiás
  • Palmeiras de Goiás
  • Palmelo
  • Palminópolis
  • Panamá
  • Paranaiguara
  • Paraúna
  • Perolândia
  • Petrolina de Goiás
  • Pilar de Goiás
  • Piracanjuba
  • Pirenópolis
  • Pires do Rio
  • Planaltina
  • Pontalina
  • Porangatu
  • Portelândia
  • Posse
  • Professor Jamil
  • Quirinópolis
  • Rialma
  • Rianápolis
  • Rio Quente
  • Rio Verde
  • Sanclerlândia
  • Santa Bárbara de Goiás
  • Santa Cruz de Goiás
  • Santa Fé de Goiás
  • Santa Helena de Goiás
  • Santa Isabel
  • Santa Rita do Araguaia
  • Santa Rita do Novo Destino
  • Santa Rosa de Goiás
  • Santa Tereza de Goiás
  • Santa Terezinha de Goiás
  • Santo Antônio da Barra
  • Santo Antônio de Goiás
  • Santo Antônio do Descoberto
  • São Domingos
  • São Francisco de Goiás
  • São João D’aliança
  • São João da Paraúna
  • São Luís de Montes Belos
  • São Miguel do Araguaia
  • São Miguel do Passa
  • Quatro
  • São Patrício
  • São Simão,
  • Senador Canedo
  • Serranópolis
  • Silvânia
  • Simolândia
  • Sítio D’abadia
  • Taquaral de Goiás
  • Teresina de Goiás
  • Terezópolis de Goiás
  • Três Ranchos
  • Trindade
  • Trombas
  • Turvânia
  • Uirapuru
  • Uruaçu
  • Uruana
  • Urutaí
  • Valparaíso de Goiás
  • Varjão,
  • Vianópolis
  • Vicentinópolis
  • Vila Boa
  • Vila Propício
  • Goiânia
  • São Luíz do Norte.

