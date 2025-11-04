Meteorologia faz alerta de tempestades para mais de 200 municípios de Goiás; veja quais

Entre regiões, Oeste desponta com maiores índices pluviométricos, podendo alcançar 40 mm

Gabriella Pinheiro - 04 de novembro de 2025

Previsão indica quando voltará a chover no estado. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

A previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que 225 municípios do estado estão com risco potencial de tempestades na próxima quarta-feira (05).

De acordo com o boletim, o cenário será marcado por sol com variação de nebulosidade. A combinação de calor e umidade deve favorecer mudanças nas condições do tempo ao longo do dia em Goiás.

Com isso, o estado poderá registrar pancadas de chuva com risco potencial para formação de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Entre as regiões, o Oeste desponta com os maiores índices pluviométricos, podendo alcançar 40 mm. Já as regiões Norte, Sudoeste, Leste, Centro e Sul devem registrar 35 mm cada.

Em relação aos municípios, as maiores precipitações são esperadas em Jataí, Rio Verde, Iporá, Cocalzinho e Goiatuba, com cerca de 20 mm.

Na sequência, aparecem Três Ranchos, Rubiataba, Araguapaz, Palmeiras de Goiás e São João da Paraúna, com 18 mm cada — cenário semelhante ao de Firminópolis, com 17 mm, e Montes Claros, com 16 mm.

Goiânia, Porangatu, Ipameri, Morrinhos, Itumbiara, Cristalina, Goiandira, Luziânia, Santa Helena, Mineiros, Ceres, Goianésia, Davinópolis, Flores de Goiás, Aruanã, Caiapônia, Doverlândia, Palminópolis, Itaberaí e Gameleira de Goiás devem registrar cerca de 15 mm.

Por fim, Catalão, Ouvidor e Formosa têm previsão de 12 mm, enquanto Anápolis deve registrar 10 mm.

Veja a lista de municípios que podem ter tempestades:

Abadia de Goiás,

Abadiânia,

Acreúna

Adelândia

Água Fria de Goiás

Águas Lindas de Goiás

Alexânia, Aloândia

Alto Horizonte,

Alto Paraíso de Goiás,

Alvorada do Norte,

Amaralina,

Americano do Brasil,

Amorinópolis,

Anápolis

Anicuns

Aparecida de Goiânia

Aparecida do Rio Doce

Aporé

Araçu

Aragarças

Aragoiânia

Araguapaz

Aruanã

Aurilândia

Baliza

Barro Alto

Bela Vista de Goiás

Bom Jardim de Goiás

Bom Jesus de Goiás

Bonfinópolis

Bonópolis

Brazabrantes

Britânia

Buriti Alegre

Buriti de Goiás

Buritinópolis

Cabeceiras

Cachoeira Alta

Cachoeira de Goiás

Cachoeira Dourada

Caçu

Caiapônia

Caldas Novas

Caldazinha

Campestre de Goiás

Campinaçu

Campinorte

Campo Alegre de Goiás

Campo Limpo de Goiás

Campos Belos

Campos Verdes

Carmo do Rio Verde

Castelândia

Caturaí

Cavalcante

Ceres

Cezarina

Chapadão do Céu

Cidade Ocidental

Cocalzinho de Goiás

Colinas do Sul

Córrego do Ouro

Corumbá de Goiás

Cristianópolis

Cromínia

Cumari

Damianópolis

Damolândia

Davinópolis

Divinópolis de Goiás

Doverlândia

Edealina

Edéia

Estrela do Norte

Faina

Fazenda Nova

Firminópolis

Flores de Goiás

Formosa

Formoso

Gameleira de Goiás

Goianápolis

Goianésia

Goianira

Goiás

Goiatuba

Gouvelândia

Guapó

Guarani de Goiás

Guarinos

Hidrolândia

Hidrolina

Iaciara

Inaciolândia

Indiara

Inhumas

Ipameri

Ipiranga de Goiás

Iporá

Israelândia

Itaberaí

Itaguari

Itajá

Itapaci

Itapirapuã

Itarumã

Itauçu

Itumbiara

Ivolândia

Jandaia

Jaraguá

Jataí

Jaupaci

Jesúpolis

Joviânia

Jussara

Lagoa Santa

Leopoldo de Bulhões

Luziânia

Mairipotaba

Mambaí

Mara Rosa

Marzagão

Matrinchã

Mimoso de Goiás

Minaçu

Mineiros

Moiporá

Monte Alegre de Goiás

Montes Claros de Goiás

Montividiu

Montividiu do Norte

Morrinhos

Mossâmedes

Mundo Novo

Mutunópolis

Nazário

Nerópolis

Niquelândia

Nova Aurora

Nova Crixás

Nova Glória

Nova Iguaçu de Goiás

Nova Roma

Nova Veneza

Novo Brasil

Novo Gama

Novo Planalto

Orizona

Ouro Verde de Goiás

Ouvidor

Padre Bernardo

Palestina de Goiás

Palmeiras de Goiás

Palmelo

Palminópolis

Panamá

Paranaiguara

Paraúna

Perolândia

Petrolina de Goiás

Pilar de Goiás

Piracanjuba

Pirenópolis

Pires do Rio

Planaltina

Pontalina

Porangatu

Portelândia

Posse

Professor Jamil

Quirinópolis

Rialma

Rianápolis

Rio Quente

Rio Verde

Sanclerlândia

Santa Bárbara de Goiás

Santa Cruz de Goiás

Santa Fé de Goiás

Santa Helena de Goiás

Santa Isabel

Santa Rita do Araguaia

Santa Rita do Novo Destino

Santa Rosa de Goiás

Santa Tereza de Goiás

Santa Terezinha de Goiás

Santo Antônio da Barra

Santo Antônio de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

São Domingos

São Francisco de Goiás

São João D’aliança

São João da Paraúna

São Luís de Montes Belos

São Miguel do Araguaia

São Miguel do Passa

Quatro

São Patrício

São Simão,

Senador Canedo

Serranópolis

Silvânia

Simolândia

Sítio D’abadia

Taquaral de Goiás

Teresina de Goiás

Terezópolis de Goiás

Três Ranchos

Trindade

Trombas

Turvânia

Uirapuru

Uruaçu

Uruana

Urutaí

Valparaíso de Goiás

Varjão,

Vianópolis

Vicentinópolis

Vila Boa

Vila Propício

Goiânia

São Luíz do Norte.

