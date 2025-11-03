Anápolis recebeu volume de chuva 7 vezes maior do que previsto, aponta Cimehgo

Quantidade foi contabilizada entre 01 e 10h e ápice aconteceu por volta das 03h

Gabriella Pinheiro - 03 de novembro de 2025

Chuva provocou alagamentos em Anápolis. (Foto: Captura)

O volume das chuvas intensas que atingiram Anápolis ao longo da madrugada e manhã desta segunda-feira (03) foram quase sete vezes maiores do que o previsto pelo Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o prognóstico, a expectativa era de que a cidade recebesse um volume de 08 mm. No entanto, conforme os registros de chuva captados pelos pluviômetros da Prefeitura de Anápolis, o município registrou 54 mm.

Segundo a Administração Municipal, o volume foi contabilizado entre 01h e 10h. O ápice ocorreu por volta das 03h, quando foram registrados 16,8 mm em apenas uma hora.

Para a próxima terça-feira (04), a previsão é de que Anápolis registre um volume pluviométrico de aproximadamente 10 mm.

A cidade deve ter temperaturas variando entre 18 °C e 31 °C, com sol, variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A umidade relativa do ar deve alternar entre 50% e 95%.

