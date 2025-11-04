Moradora registra erosões que se formaram nas obras do Viaduto do Recanto do Sol após temporais em Anápolis
Imagens revelam buracos de diferentes profundidades, com água acumulada e até mesmo estruturas metálicas expostas
Uma leitora do Portal 6 enviou imagens à reportagem mostrando erosões que se formaram no canteiro de obras do Viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis.
Conforme o relato, as falhas apareceram após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.
Observando as imagens, é possível ver buracos de diferentes profundidades, com água acumulada e até mesmo estruturas metálicas expostas.
A equipe do Portal 6 conseguiu apurar que a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos já deu início à reconstrução do trecho, já considerando a camada que sofreu erosão.
Além disso, a pasta avalia se houve algum dano à estrutura e dará continuidade à fiscalização das obras para garantir o resultado previsto.
