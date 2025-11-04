Moradora registra erosões que se formaram nas obras do Viaduto do Recanto do Sol após temporais em Anápolis

Imagens revelam buracos de diferentes profundidades, com água acumulada e até mesmo estruturas metálicas expostas

Augusto Araújo - 04 de novembro de 2025

Obra do Viaduto do Recanto do Sol ficaram com erosões após chuvas em Anápolis. (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma leitora do Portal 6 enviou imagens à reportagem mostrando erosões que se formaram no canteiro de obras do Viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis.

Conforme o relato, as falhas apareceram após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

Observando as imagens, é possível ver buracos de diferentes profundidades, com água acumulada e até mesmo estruturas metálicas expostas.

A equipe do Portal 6 conseguiu apurar que a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos já deu início à reconstrução do trecho, já considerando a camada que sofreu erosão.

Além disso, a pasta avalia se houve algum dano à estrutura e dará continuidade à fiscalização das obras para garantir o resultado previsto.

