Após desabamento, término da obra do viaduto do Recanto do Sol deve atrasar ainda mais

Chegada do período chuvoso deve ser mais um agravante no cenário

Danilo Boaventura - 26 de setembro de 2025

Vista aérea geral do viaduto do Recanto do Sol, mostrando a estrutura central já posicionada sobre a rodovia e as alças de acesso ainda em fase de terraplanagem

Após o desabamento inadmissível do muro de contenção na obra do viaduto do Recanto do Sol, a coluna Rápidas apurou junto a técnicos que a previsão de inauguração para 15 de outubro não deve ser cumprida, mergulhando o término da obra numa incerteza preocupante.

Segundo os profissionais consultados, a chegada do período chuvoso, combinada com os danos causados pelo colapso das frágeis escoras de madeira, exigirá aditivos contratuais significativos e um replanejamento completo do cronograma, especialmente considerando que o agravamento do tempo chuvoso para o restante de 2025 e início de 2026 tornará ainda mais complexa a execução dos trabalhos de recuperação.

A obra de R$ 40 milhões, que já acumula quase dois anos de atraso, entra agora em uma nova fase de indefinição temporal, frustrando mais uma vez as expectativas dos moradores da região que aguardam a melhoria no trânsito local e evidenciando as consequências da negligência técnica e da fiscalização deficiente que marcaram este projeto desde o início.