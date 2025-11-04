“Salvem a Alameda Botafogo”: outdoor em Goiânia revela revolta de moradores com praça tomada por tráfico e abandono

Antiga praça de convivência se tornou em ponto de venda de drogas e foco de insegurança

Augusto Araújo - 04 de novembro de 2025

Outdoor foi exibido na Rua 10, no Setor Sul de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (04), Goiânia amanheceu com um outdoor na Rua 10, em trecho que passa pelo Setor Sul e acima da Marginal Botafogo. No entanto, a mensagem nele era diferente de um mero anúncio publicitário.

“Salvem a Alameda Botafogo. Segurança e revitalização da Praça Doutor Carlos de Freitas já! Chega de tráfico e abandono”, apontava palavras de ordem.

A mensagem é de autoria de moradores da região, que apontaram que o local se transformou em ponto permanente de tráfico de drogas e foco de insegurança.

Segundo os relatos, uma das barracas montadas irregularmente no local funciona como ponto de venda de entorpecentes 24 horas por dia, sem qualquer interferência das autoridades.

Além do tráfico, os moradores apontam a ocupação irregular, o aumento da violência e o abandono do espaço público.

Eles apontam que a praça, antes utilizada para lazer e convivência, hoje está tomada por sujeira, barracas e ações criminosas.

“Sou moradora da Alameda Botafogo há 30 anos e, nos últimos anos, a situação se deteriorou de forma preocupante. O que antes era um bairro tranquilo se tornou um ambiente hostil, insalubre e inseguro”, relata Anna Claudia Valtuille Jabur.

Segundo ela, é comum presenciar pessoas fazendo necessidades fisiológicas ou até relações sexuais em plena calçada, além da presença de ratos, baratas e pombos.

“Nós, moradores, estamos há anos vendo a situação se agravar e clamamos por medidas efetivas que devolvam dignidade e segurança ao bairro”, completa.

Vale reforçar que o caso será discutido em audiência pública na Câmara de Goiânia, na quinta-feira (06), a partir das 14h.

