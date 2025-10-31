Obras de recuperação da Marginal Botafogo entram na fase final; veja o que muda

Serviços fazem parte da recuperação do talude e de áreas afetadas por processo erosivo

Gabriella Pinheiro - 31 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/Seinfra)

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que as obras de recuperação na Marginal Botafogo devem ser concluídas neste fim de semana.

Os serviços estão sendo realizados na altura da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, e fazem parte de uma operação para recuperação do talude e de áreas afetadas por processo erosivo.

De acordo com a Seinfra, as equipes já concluíram o muro de contenção e a pavimentação da pista da esquerda, no sentido Norte–Sul. Os trabalhos seguem agora na construção de duas descidas d’água, danificadas pelas chuvas, e na instalação de defesas metálicas para que a pista possa ser totalmente liberada.

No dia 23 de setembro, uma vistoria identificou um processo erosivo causado pela queda de um gabião na altura da Rua 44, também no sentido Norte–Sul. Logo após, foi realizada a limpeza do leito do córrego, em um trecho de 41 metros de extensão, além da preparação do local para as intervenções.

As equipes também executaram a estabilização do solo e a construção da base do muro de gravidade, com estruturas de anilhas de 1.500 mm, além de serviços de britagem e concretagem no fundo do Córrego Botafogo.

“Em outros pontos da via existem problemas pontuais de erosão, escorregamento e comprometimento da estrutura do gabião, que são monitorados e corrigidos dentro do cronograma de ações da Seinfra”, afirmou o diretor de Operações e Conservação, Lucas Gontijo Borges.

