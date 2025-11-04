Truque para limpar o ventilador e deixar a casa mais fresquinha (é simples e prático)

Um gesto simples pode transformar o clima da casa sem precisar de grandes esforços

Magno Oliver - 04 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / TikTok)

Com a chegada dos dias quentes, o ventilador volta a ser o herói da refrescância nos lares brasileiros. Mas, depois de meses guardado, ele costuma acumular uma camada grossa de poeira que afeta o rendimento e espalha sujeira pelo ar.

Felizmente, um truque que viralizou no TikTok promete resolver o problema de forma simples, rápida e sem bagunça. O método usa apenas um saco plástico grande e uma solução de limpeza suave.

A ideia é aproveitar o próprio movimento das pás do ventilador para soltar a sujeira e concentrá-la dentro do saco. Imediatamente o ar volta a circular limpo e o aparelho fica pronto para uso em poucos minutos.

Você vai misturar água com um pouco de detergente, sabão líquido ou vinagre branco diluído. Borrife nas grades e pás do ventilador, cubra tudo com o saco plástico e ligue o aparelho por 10 a 20 segundos na potência máxima. A poeira se desprende e fica presa dentro do saco, que pode ser descartado logo em seguida.

É importante evitar o excesso de líquido e nunca aplicar vinagre puro, pois isso pode danificar os componentes metálicos. Se o ventilador estiver muito sujo, basta repetir o processo.

O resultado é imediato: o ambiente fica mais fresco, o ar mais leve e o ventilador parece novo. Um truque simples, barato e eficiente, do tipo que prova que, às vezes, o melhor refresco vem de uma boa ideia.

