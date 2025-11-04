Vídeo mostra estrago causado após homem atear fogo em carro da esposa em Anápolis

Crime teria sido motivado após intensa discussão entre vítima e suposto autor

Gabriella Pinheiro - 04 de novembro de 2025

Imagem mostra carro queimado. (Foto: Reprodução)

Uma mulher passou por momentos de terror após o próprio companheiro atear fogo em um veículo e retirar as mangueiras de água da casa para impedir que as chamas fossem controladas. O caso ocorreu nesta terça-feira (04), na Rua Ana Guimarães Alves, no Residencial Buritis, em Anápolis.

Após serem acionados, policiais militares se deslocaram até o endereço e encontraram o carro tomado pelas chamas, principalmente na parte traseira, próxima ao tanque de combustível.

A vítima relatou que o esposo chegou alterado na residência e, após uma intensa discussão, ateou fogo no automóvel. Logo em seguida, ele fugiu do local levando a mangueira de água do jardim, dificultando o combate ao incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas vizinhos conseguiram apagar as chamas com baldes de água em cerca de dez minutos.

Apesar do controle do fogo, o interior do veículo ficou completamente destruído, incluindo bancos traseiros e dianteiros, teto, forro das quatro portas, parte do painel e da lataria traseira.

A mulher foi orientada a procurar uma delegacia para registrar a ocorrência. O suspeito não foi localizado até o momento.

