Briga em boteco no Setor Marista termina em pancadaria, garrafadas e mulheres feridas

Polícia Militar precisou ser acionada para controlar situação, após desentendimento entre clientes do estabelecimento

Da Redação - 05 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Uma confusão generalizada em um boteco localizado na Avenida 85, no Setor Marista, em Goiânia, terminou com três mulheres feridas e uma delas conduzida à delegacia na madrugada desta quarta-feira (05). O caso envolveu agressões físicas, ameaças e o uso de garrafas quebradas como arma.

O caso teve início por volta das 02h, após denúncias de que uma mulher, aparentemente alcoolizada, estaria agredindo pessoas dentro do estabelecimento.

Testemunhas relataram que a confusão começou após um desentendimento entre frequentadoras do bar.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram três mulheres com lesões visíveis no rosto e corpo, que relataram terem sido atacadas com uma garrafa por outra cliente.

Uma das vítimas contou que foi atingida de costas e precisou sair do ambiente para conter o sangramento. Outra afirmou que, ao tentar defender a amiga, também foi agredida e ameaçada de morte.

A mulher apontada como autora das agressões admitiu ter arremessado uma garrafa, alegando legítima defesa.

Segundo ela, teria reagido após ser puxada pelos cabelos e levar tapas. Ela permaneceu no local até a chegada da polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas, que apresentavam ferimentos superficiais.

Diante da situação, todas as envolvidas foram conduzidas à Central de Flagrantes de Goiânia, para que fossem tomadas as devidas medidas legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!