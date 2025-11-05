Briga em boteco no Setor Marista termina em pancadaria, garrafadas e mulheres feridas
Polícia Militar precisou ser acionada para controlar situação, após desentendimento entre clientes do estabelecimento
Uma confusão generalizada em um boteco localizado na Avenida 85, no Setor Marista, em Goiânia, terminou com três mulheres feridas e uma delas conduzida à delegacia na madrugada desta quarta-feira (05). O caso envolveu agressões físicas, ameaças e o uso de garrafas quebradas como arma.
O caso teve início por volta das 02h, após denúncias de que uma mulher, aparentemente alcoolizada, estaria agredindo pessoas dentro do estabelecimento.
Testemunhas relataram que a confusão começou após um desentendimento entre frequentadoras do bar.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram três mulheres com lesões visíveis no rosto e corpo, que relataram terem sido atacadas com uma garrafa por outra cliente.
Uma das vítimas contou que foi atingida de costas e precisou sair do ambiente para conter o sangramento. Outra afirmou que, ao tentar defender a amiga, também foi agredida e ameaçada de morte.
A mulher apontada como autora das agressões admitiu ter arremessado uma garrafa, alegando legítima defesa.
Segundo ela, teria reagido após ser puxada pelos cabelos e levar tapas. Ela permaneceu no local até a chegada da polícia.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas, que apresentavam ferimentos superficiais.
Diante da situação, todas as envolvidas foram conduzidas à Central de Flagrantes de Goiânia, para que fossem tomadas as devidas medidas legais.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!