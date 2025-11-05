Em discurso de vitória, Mamdani desafia Trump e exalta ‘cidade que renasceu’

Ele enalteceu suas raízes muçulmanas e, em meio aos gritos de apoiadores, afirmou que "a partir desta noite", a cidade "é liderada por um imigrante"

Folhapress - 05 de novembro de 2025

Donald Trump atacou o jovem candidato socialista Zohran Mamdani, que venceu as primárias democratas para a Prefeitura de Nova York. (Foto: Captura via Youtube/Metrópoles e CNN Brasil)

Zohran Mamdani venceu a eleição para a Prefeitura de Nova York nesta terça-feira (4) e, em seu discurso de vitória, provocou Donald Trump ao pedir que aumentasse o volume da televisão para ouvi-lo. “Para chegar a qualquer um de nós, você terá que passar por todos nós”, afirmou o democrata, dirigindo-se ao presidente.

O prefeito eleito saudou seu eleitorado, agradeceu pela vitória e disse que “nesse momento de escuridão política, Nova York será um farol de luz”. Ele enalteceu suas raízes muçulmanas e, em meio aos gritos de apoiadores, afirmou que “a partir desta noite”, a cidade “é liderada por um imigrante”.

“Essa cidade é a sua cidade, e essa democracia é a sua democracia”, afirmou durante o discurso. “Vamos fazer dessa uma cidade que as pessoas amam e na qual podem voltar a viver”, disse. “Estamos respirando o ar de uma cidade que renasceu.”

Mamdani ainda rebateu críticas repetidas durante a campanha de que suas posições contra a conduta de Israel na Faixa de Gaza seriam antissemitas. “Construiremos uma prefeitura que estará ao lado de nova-iorquinos judeus e que não cederá na luta contra a chaga do antissemitismo”, afirmou, dizendo em seguida: “Onde mais de 1 milhão de muçulmanos sabem que pertencem, não apenas aos bairros, mas também nos corredores do poder.”

Na sua fala, o democrata tocou nos principais pontos de sua campanha, que focou de maneira intensa o eleitorado mais jovem. Citou o custo de vida em Nova York, que ele promete reduzir, suas propostas para a segurança pública e a crítica à islamofobia . “Escolhemos a esperança diante do dinheiro graúdo e das ideias pequenas”, disse ele em referência a seu oponente, o ex-governador Andrew Cuomo, apoiado por uma série de bilionários.

“Acordarei todas as manhãs com um único propósito: tornar esta cidade melhor para vocês do que era ontem”, afirmou Mamdani. Ele fez referência ao clima que impôs durante a campanha e reafirmou que “a esperança está viva”. Segundo o democrata, seus eleitores escolheram “a esperança em vez da tirania” e “a esperança em vez do desespero”.

Diversos de seus apoiadores se reuniram em festas pela cidade para acompanha o resultado das eleições. No Brooklyn, centenas comemoraram o resultado assistindo a telões. Toda vez que o rosto de Mamdani aparecia, as pessoas comemoraram nos diversos espaços do local do evento, em Bushwick.

Em maioria jovens, as pessoas usaram broches e adesivos de apoio ao novo prefeito. Mais cedo, antes de a vitória ser confirmada, um eleitor resumiu o sentimento ao votar por Mamdani: mandar um recado a Trump.

“Ele é a completa oposição ao presidente. É um rosto novo, a nova geração da politica. Não acredito que ele conseguirá fazer tudo o que propõe, mas é uma mudança importante”, disse Anthony Panella, 43, gerente de negócios, que votou meia hora antes de as urnas fecharem.

Em Ridgewood, no Queens, dezenas de pessoas lotaram o bar TV Eye para acompanhar a apuração ao vivo. Pouco depois das 21h30, alto falantes no espaço anunciaram a vitória de Mamdani. O público comemorou, gritando “prefeito Zohran! Prefeito Zohran!”