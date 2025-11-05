No coração do sertão, uma casa de barro de dois andares desafia a engenharia há mais de 70 anos

Construída em 1950, no interior do Ceará, a residência de taipa resiste ao tempo e se tornou símbolo da engenhosidade popular nordestina

Magno Oliver - 05 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração)

Erguida em pleno sertão cearense, a casa de Jefferson da França Alencar, no Sítio Fundão, zona rural do Crato (CE), é considerada a primeira construção de taipa de dois pavimentos do Brasil — um feito que desafia a lógica da engenharia tradicional.

Feita inteiramente de barro e madeira, a residência foi construída em 1950, quando as técnicas de edificação rural ainda se baseavam no conhecimento empírico e na força do trabalho manual.

Com fundações reforçadas e estrutura de madeira robusta, a casa conseguiu o impensável: suportar o peso de um segundo andar sem ceder às chuvas, ao calor intenso e ao passar das décadas.

Por mais de meio século, o imóvel abrigou gerações da família Alencar e virou referência histórica e afetiva para a comunidade local — um verdadeiro monumento do povo.

Em 2017, o Governo do Ceará restaurou o espaço e o transformou no Centro de Visitantes do Parque Estadual do Sítio Fundão, preservando a arquitetura original e revelando o valor cultural da taipa como símbolo de sustentabilidade e resistência.

Hoje, visitantes e pesquisadores encontram ali mais que uma obra rara: um testemunho da sabedoria popular nordestina, capaz de transformar o barro em legado e provar que, no sertão, o tempo pode até mudar o mundo — mas não derruba o que foi erguido com alma