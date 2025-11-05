O novo supermercado da Amazon estreia no Brasil com preços imperdíveis

Empresa reforça intenção de buscar entregar um novo jeito de fazer supermercado e sem sair de casa

Magno Oliver - 05 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/Amazon)

A Amazon acaba de dar um passo decisivo no varejo brasileiro: chegou o lançamento do Amazon Mercado. A gigante do e-commerce estreia oficialmente seu supermercado online para o consumidor do país.

A plataforma reúne alimentos, limpeza, beleza, pet shop e itens de uso diário dentro do próprio site/app da Amazon e chega com apelo forte de economia, conveniência e agilidade para o dia a dia.

O serviço funciona como um supermercado digital, com categorias organizadas em “corredores” virtuais, sugestões personalizadas baseadas no histórico de compras do usuário e facilidades para compras recorrentes.

Há programas como “Mais por Menos” (desconto para compras em maior volume de um mesmo item) e “Programe & Poupe” (desconto em compras automáticas ou agendadas), ambos pensados para fidelizar o uso frequente. A intenção é promover a compra constante ou de uma só vez, de forma prática e com muita comodidade.

Um dos principais atrativos está na política de entrega e nos incentivos ao cliente Prime: assinantes têm frete grátis e acesso à entrega no mesmo dia em mais de 170 cidades, e em um dia útil em mais de 1.100 municípios. Para quem não é assinante Prime, há frete grátis em pedidos acima de R$ 19 para produtos enviados pela Amazon.

A infraestrutura logística da empresa dá suporte a esse movimento: segundo dados divulgados, a operação conta com 14 centros de distribuição, mais de 200 polos operacionais e cerca de 190 estações de entrega, cobrindo praticamente todo o território nacional.

Com esse movimento, a Amazon intensifica sua competição no setor varejista digital, especialmente contra players já consolidados no mercado de supermercados online. A combinação de tecnologia, recomendação personalizada e condições promocionais agressivas pode alterar expectativas sobre preço e entrega rápida no segmento de mercado para o consumidor brasileiro.

