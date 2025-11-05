Truque simples para tirar manchas amarelas do travesseiro em minutos

Entenda que a remoção dessas manchas ajuda a manter o ambiente de sono mais saudável

Gabriel Yuri Souto - 05 de novembro de 2025

Com o tempo o suor e sujeiras começam a deixar os travesseiros imundos. (Foto: Reprodução)

Desde os primórdios dos lares modernos, quando as primeiras máquinas-de-lavar democratizaram o cuidado com os têxteis domésticos, pouco se falava dos “fantasmas” invisíveis que se acumulavam à noite: suor, oleosidade natural da pele, resíduos de produtos e até respirar apoiado no travesseiro transformam-se em manchas amareladas.

Hoje, esse fenômeno é comum — e finalmente encontramos uma forma eficaz de combatê-lo.

De acordo com o site especializado Tom’s Guide, as manchas amarelas em travesseiros e colchões são “causadas por suor, óleos corporais e fluidos” que se acumulam ao longo do tempo.

O portal The English Home também aponta que “o contato direto com a pele, produtos de cabelo ou pele e células mortas contribui para a alteração da cor”, o que pode impactar alergias e conforto.

Truque simples para tirar manchas amarelas do travesseiro em minutos

O que muitas pessoas ignoram é que existe um truque simples que pode oferecer resultados em minutos: misturar ingredientes domésticos como bicarbonato de sódio e vinagre branco para atuar nas manchas antes da lavagem. Segundo o site Dream of Home, a receita envolve “meia xícara de vinagre branco e meia de bicarbonato em água morna; deixar de molho e depois lavar normalmente” para remover as manchas amarelas.

Aqui vai o passo-a-passo que especialistas recomendam:

Retire a fronha e a capa protetora, se houver.

Em uma bacia ou lavadora com água morna, adicione cerca de ½ xícara de vinagre branco + ½ xícara de bicarbonato de sódio.

Mergulhe o travesseiro ou sua parte manchada, deixe agir por 15-30 minutos.

Em seguida, lave normalmente conforme as instruções do fabricante.

Se possível, seque ao sol ou em secadora com baixa temperatura — a luz solar ajuda a “clarear” naturalmente as fibras.

É importante observar que travesseiros de espuma de memória ou materiais muito delicados exigem cuidados especiais — verifique a etiqueta antes de submergir ou aplicar tratamentos.

Mais do que uma estética branca, a remoção dessas manchas ajuda a manter o ambiente de sono mais saudável — livre de acúmulos de resíduos orgânicos que podem afetar a qualidade do ar ou desencadear irritações. Segundo o The English Home, prender essas manchas logo no início evita que se alojem profundamente nas fibras.

Em resumo: se o travesseiro anda com aquela coloração amarelada que você admite só ver quando troca a fronha, aplicar esse tratamento caseiro rápido pode devolver frescor, conforto e segurança para suas noites. Afinal, dormir é o principal momento de renovação — e não há motivo para que o que repousa sob a cabeça fique compromissado.

