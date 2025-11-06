Abertas inscrições para concurso público em Goiás com vagas para todos os níveis de ensino

Oportunidades são para quem tem nível de escolaridade fundamental, médio/técnico e superior

Paulo Roberto Belém - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Caldazinha, que pretende selecionar interessados em atuarem em diversas áreas da administração do município que integra a Região Metropolitana de Goiânia.

Ao todo, são oportunidades de trabalho para possuidores de nível fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade.

Inicialmente, há ofertas para Agente de Serviços Gerais (15), Coveiro (01), Eletricista (01), Gari (06), Jardineiro (02), Motorista (05), Operador de Máquinas Pesadas (01), Executor Administrativo (05), Fiscal Agente Ambiental (01) e Assistente Social (01).

Ainda há chances para Engenheiro Ambiental (01), Nutricionista (01), Professor P-III – Educação Física (02), Professor em Pedagogia (015), Professor de Inglês (01), Professor Atendimento Educacional Especializado – AEE (02) e Psicólogo (01).

Os interessados podem se inscrever até o dia 03 de dezembro, exclusivamente online, pelo site da Itame Concursos, que pode ser acessado clicando aqui. A taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$ 150, a depender da função.

Integram o processo a realização de prova objetiva, prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026, prova de redação, prova prática e prova de títulos.

Ao serem admitidos, os profissionais aprovados deverão cumprir jornadas de 30 a 35 horas semanais e contarão com remuneração mensal que será entre R$ 1.800 e R$ 3.654, a depender do cargo.

Para mais informações sobre o concurso público é necessário acessar o edital completo, aqui clicando.

