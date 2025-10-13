Caldas Novas x Caldazinha: nomes parecidos, cidades completamente diferentes

Apesar da semelhança nos nomes, os dois municípios seguem trajetórias opostas em população, economia e estilo de vida

Anna Júlia Steckelberg - 13 de outubro de 2025

Montagem com Caldas Novas e Caldazinha. (Foto: Reprodução)

Na década de 1990, quando muitos municípios goianos ainda buscavam sua identidade administrativa, Caldas Novas já despontava por algo distinto: suas águas termais que jorram naturalmente do solo. Já nos anos 2000, surgia Caldazinha, pequena cidade anexa à área metropolitana de Goiânia, com um perfil bastante diferente.

Hoje, em 2025, comparar Caldas Novas e Caldazinha é enxergar não só distâncias geográficas, mas trajetórias distintas de urbanização, turismo e escala, embora ambas partilhem o mapa goiano.

Caldas Novas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tinha em 2024 uma estimativa populacional de 104.788 habitantes. Já Caldazinha, no mesmo ano, tinha estimada população em 4.735 pessoas.

Ou seja: Caldas Novas é cerca de 22 vezes mais populosa que Caldazinha, fato que já define parte das diferenças evidentes entre ambas.

A área territorial também diverge bastante. Caldazinha ocupa cerca de 251,72 km². Já Caldas Novas, embora sua área exata varia conforme estudos regionais, aparece com densidade demográfica de 61,31 hab/km² no Censo de 2022.

Isso sugere uma expansão urbana mais concentrada em Caldas Novas — inclusive pela pressão turística.

O forte de Caldas Novas é inegociável: ela é reconhecida como uma das maiores estâncias hidrotermais do mundo, com águas que oscilam entre 43 °C e 70 °C, atraindo milhões de visitantes anualmente.

É o turismo que sustenta grande parte da economia local, com hotéis, clubes aquáticos e infraestrutura de recepção robusta. Em temporadas altas, a cidade chega a abrigar mais de 500 mil turistas.

Caldazinha, ao contrário, ainda é marcada por escala menor e atividades mais modestas. Seu PIB per capita é de cerca de R$ 21,702,16 (dados de 2021) e seu PIB total é estimado em R$ 84,6 milhões, segundo levantamentos recentes da economia local.

Sua estrutura econômica está distribuída entre serviços públicos, agropecuária e comércio local, sem o eixo turístico vertiginoso que define Caldas Novas.

Geograficamente, Caldazinha está muito próxima de Goiânia — situada dentro da influência metropolitana da capital — o que a conecta a centros urbanos maiores e condiciona seu desenvolvimento sob essa lógica periférica.

Já Caldas Novas está no sudeste goiano, mais afastada do ambiente metropolitano, e dependente da atração turística como vetor econômico.

Em resumo: Caldas Novas e Caldazinha mantêm nomes próximos, mas são cidades com propósitos, escalas e trajetórias bastante distintas. Caldas Novas é palco de turismo por águas quentes e infraestrutura voltada à visitação em massa; Caldazinha vive mais uma dinâmica regional e residencial, em conjunção com a metrópole vizinha.

