Destinos turísticos na Bahia passarão a cobrar taxa de entrada para visitantes; veja os valores

Morro de São Paulo e Boipeba, no arquipélago de Cairu, terão reajuste e novas regras para a Tarifa de Preservação Ambiental

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

Morro de São Paulo. (Foto: Divulgação)

Visitantes que pretendem conhecer dois dos destinos mais famosos do litoral baiano — Morro de São Paulo e Boipeba — devem se preparar para novas taxas de acesso. As informações são do BNews.

O município de Cairu, responsável pelo arquipélago, anunciou a proposta de reajuste e ampliação da Tarifa de Preservação e Uso do Patrimônio do Arquipélago Municipal (Tupa), cobrada de turistas na chegada às ilhas.

De acordo com representantes do trade turístico local, o valor da Tupa em Morro de São Paulo deve subir de R$ 50 para R$ 90 a partir de 26 de dezembro de 2025.

Já em Boipeba, onde a cobrança ainda não ocorre, a tarifa deve ser implantada em 10 de janeiro de 2026, com valor estimado em R$ 60.

A Prefeitura de Cairu confirmou que há uma proposta de reajuste, mas ressaltou que ainda não há definição oficial sobre o percentual, o prazo ou a cobrança em Boipeba.

Segundo a administração municipal, a taxa é fundamental para custear o transporte do lixo produzido nas ilhas até o aterro sanitário de Santo Antônio de Jesus, como parte do plano para eliminar o lixão existente na região.

Empresários do setor, porém, contestam o aumento e criticam a falta de transparência nos números apresentados pela empresa CashPago, responsável pela arrecadação.

Eles afirmam que os dados sobre o número de turistas que entram nas ilhas não correspondem à capacidade de hospedagem local.

“Em fevereiro, informaram que 16 mil turistas entraram em Morro de São Paulo, mas há cerca de 8 mil leitos. Pedimos auditoria, mas a Prefeitura defende a empresa. Isso é estranho”, afirmou um empresário ouvido pelo portal BNews.

Entidades do turismo de Cairu pedem que o reajuste seja reavaliado e que a gestão municipal divulgue relatórios detalhados sobre a arrecadação e o destino dos recursos.

A Prefeitura informou que deve divulgar nota oficial com mais detalhes sobre a proposta nas próximas semanas.

