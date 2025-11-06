Motoristas que precisam passar por estradas diariamente devem ficar atentos às mudanças

Mudanças na BR-040 marcam nova fase de modernização e segurança nas estradas brasileiras

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/EPR Via Mineira)

Quem utiliza as rodovias federais com frequência precisa redobrar a atenção: um importante trecho da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG), passou a operar com novos limites de velocidade desde julho de 2025.

A medida faz parte de um conjunto de ações para reduzir acidentes e melhorar a fluidez do tráfego nas estradas com maior movimento do país.

A EPR Via Mineira, concessionária responsável pela rodovia, definiu o novo padrão de velocidade entre 40 km/h e 100 km/h, conforme as características de cada trecho — levando em conta curvas, áreas urbanas e tráfego de veículos pesados.

As alterações foram baseadas em estudos técnicos elaborados com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com foco no equilíbrio entre segurança e mobilidade.

Além da nova sinalização, radares foram instalados em pontos críticos para coibir o excesso de velocidade.

Desde que assumiu a concessão, em agosto de 2024, a empresa também iniciou obras de recuperação estrutural em toda a extensão da via.

Já foram aplicadas mais de 90 mil toneladas de asfalto, com reforço em pontes, viadutos e dispositivos de segurança.

Outras melhorias incluem:

Instalação de 30 mil tachas refletivas;

Atualização da sinalização vertical e horizontal;

Manutenção de obras de drenagem e acessos;

Reformulação de áreas de escape.

A duplicação completa do trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora está prevista para começar em 2026, com conclusão até 2032, iniciando pela cidade de Congonhas.

Com a modernização, a concessionária espera diminuir o número de acidentes, garantir mais conforto aos motoristas e estimular a direção responsável.

Campanhas educativas também serão lançadas para reforçar a importância de respeitar os novos limites de velocidade e a sinalização — que já está completamente atualizada ao longo da via.