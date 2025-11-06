Sobe para nove o número de goianos mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás divulgou novos nomes identificados por equipe de inteligência

Da Redação - 06 de novembro de 2025

Dezenas de corpos foram levados por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. (Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil)

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) confirmou, por meio da Superintendência de Inteligência Integrada, a identificação de nove foragidos da Justiça goiana mortos durante a Operação Contenção, deflagrada no Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a SSP, os levantamentos foram realizados em conjunto pelos órgãos que integram o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública (SISP/GO).

Todos os mortos eram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e possuíam mandados de prisão pendentes.

Parte deles estava sob monitoramento eletrônico judicial, mas havia rompido ou abandonado as tornozeleiras eletrônicas ao fugir para comunidades no Rio de Janeiro, onde buscavam abrigo.

Os indivíduos possuíam extensas fichas criminais, com registros por homicídio, tráfico e associação para o tráfico de drogas, roubo, receptação, porte e posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, falsificação de documentos e tortura, entre outros crimes graves.

Segue a lista dos identificados pela SSP-GO:

Fernando Henrique dos Santos (vulgo “Fernandinho” ou “Periquito”) – antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Marcos Vinícius da Silva Lima (vulgo “Brancão” ou “Rodinha”) – antecedentes por roubo qualificado, tráfico de drogas, receptação, associação criminosa e tentativa de homicídio.

Adan Pablo Alves de Oliveira (vulgo “Madruga”) – antecedentes por tráfico e associação para o tráfico, homicídio, ameaça, desacato e corrupção de menores.

Cleiton César Dias Mello (vulgo “Cleitinho”) – antecedentes por homicídio qualificado, tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo.

Éder Alves de Sousa (vulgo “Disquete”) – antecedentes por homicídio, roubo, tráfico de drogas, corrupção de menores, falsificação e corrupção ativa.

Vanderley Silva Borges (vulgo “Derley” ou “Cabeção”) – antecedentes por homicídio, roubo, tráfico de drogas, tortura e associação para o tráfico.

Rafael Resende Ferreira (vulgo “Panela”) – antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, furto e posse ilegal de arma de fogo.

Keven Vinícius Sousa Ramos (vulgo “Gordim” ou “Kevin”) – antecedentes por tráfico e associação para o tráfico, roubo, furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Lucas Alves Araújo (vulgo “Luquinha” ou “VM”) – antecedentes por roubo qualificado, tráfico de drogas, porte e disparo de arma de fogo e ameaça.

A Secretaria reforçou que todos os identificados mantinham vínculos ativos com a facção criminosa, mesmo após passagens pelo sistema prisional goiano.

As informações estão sendo compartilhadas com órgãos federais e estaduais para aprofundar as investigações sobre a atuação interestadual do Comando Vermelho.

