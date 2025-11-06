Truque caseiro simples está ajudando brasileiros a se livrar de mosquitos e pernilongos dentro de casa

Com ingredientes comuns, método viral promete afastar insetos e deixar o ambiente mais agradável

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ IA)

Com a chegada do período chuvoso, os mosquitos e pernilongos voltam a atormentar os lares brasileiros.

As noites ficam mais abafadas, as janelas precisam ficar abertas e, junto com o calor, vêm os visitantes indesejados: picadas, coceiras e aquele zumbido irritante no ouvido que ninguém aguenta.

Muita gente recorre a sprays químicos e repelentes prontos, mas eles nem sempre são baratos e, em alguns casos, o cheiro forte e os componentes artificiais acabam incomodando.

Por isso, um truque caseiro está ganhando força nas redes sociais: simples, barato e feito com ingredientes que quase todo mundo tem em casa, ele ajuda a manter os mosquitos bem longe.

O segredo está em misturar cravo-da-índia, álcool e óleo vegetal, criando um repelente natural que pode ser usado tanto no corpo quanto nos cômodos da casa.

Receita

O preparo é rápido: basta colocar cerca de 30 gramas de cravo-da-índia em 250 ml de álcool, deixar a mistura descansar por alguns dias e, depois, adicionar 100 ml de óleo de amêndoas ou outro óleo leve.

Para potencializar o efeito, algumas pessoas também incluem gotas de óleo essencial de citronela ou eucalipto, que ajudam a espantar ainda mais os insetos.

O produto resulta em um repelente com cheiro agradável e ação prolongada, que pode ser aplicado em janelas, cortinas, portas e até em áreas externas, como varandas e quintais.

Pode ser usado de duas formas:

No corpo, aplicado com moderação, principalmente nas pernas e braços (evitando rosto, mucosas e áreas sensíveis);

No ambiente, borrifado em cortinas, portas, janelas e até sobre tecidos, como sofá e roupa de cama.

Além de afastar pernilongos e mosquitos, o aroma suave deixa o ambiente perfumado e sem aquela sensação de produto químico pesado no ar.

Segundo quem testou, o aroma de cravo com citronela ajuda a afastar pernilongos por várias horas, sem o incômodo dos produtos químicos comuns.

Especialistas alertam, porém, que eliminar focos de água parada continua sendo essencial para evitar a reprodução do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O truque caseiro ajuda no dia a dia, mas deve ser combinado com cuidados básicos de limpeza e prevenção.

Com a popularização dessa receita nas redes, muitos brasileiros têm encontrado uma alternativa eficaz e acessível para atravessar a temporada de chuvas sem sofrer com os insetos.

Uma solução simples, natural e que mostra que, às vezes, os melhores resultados vêm das receitas mais antigas — e do cheirinho de cravo que lembra casa limpa e tranquila.

