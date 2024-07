Vídeo mostra momento em que homem tenta matar rival a tiros na porta de distribuidora

Suspeito, que foi preso pela Polícia Militar, chega a correr atrás de vítima, mas não consegue acertar disparos

Da Redação - 31 de julho de 2024

Na data do crime, suspeito correu atrás da vítima com a arma em mãos. (Foto: Reprodução)

Foi preso nesta terça-feira (30), um homem suspeito de ter cometido uma tentativa de homicídio em uma distribuidora de bebidas, na região Leste de Trindade.

O crime foi todo flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento e aconteceu na noite do último sábado (27).

Conforme mostram as imagens, divulgadas pelo Parque Amazônia Notícias (@parqueamazonianoticias), o suspeito chega com um capacete e começa a correr com uma arma em mãos atrás da vítima.

O homem chegou a efetuar um disparo, mas acabou não conseguindo acertar o alvo.

Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Militar (PM) conseguiu identificar e prender o suspeito, assim como apreender a arma utilizada no crime.

Um outro envolvido na ação também foi localizado pelos militares e preso. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).