Palavras bonitas podem esconder comportamentos perigosos em relacionamentos aparentemente normais

Magno Oliver - 07 de novembro de 2025

Nem todo apelido carinhoso é uma demonstração sincera de afeto, muito cuidado. Em muitos relacionamentos, palavras usadas como “carinho” podem esconder manipulação, desrespeito e até tentativas de controle emocional.

Homens sem caráter costumam usar esses apelidos para diminuir a parceira disfarçadamente, alternando doçura com ironia e criando uma confusão emocional. O que parece brincadeira, na verdade, é uma forma de manter poder sobre o outro.

6 apelidos que um homem sem caráter costuma dar para as mulheres em um relacionamento

1. “Doida”

Usado para descredibilizar sentimentos e reações da parceira. É uma forma de invalidar emoções e fazê-la duvidar da própria percepção, uma tática típica de manipulação emocional para mexer com seus sentimentos.

2. “Dramática”

Parece inofensivo, um pouco infantil, mas serve bem para tentar desvalorizar sentimentos legítimos. Quando ele chama uma parceira amorosa de “dramática”, o objetivo é minimizar a dor e inverter a culpa. Reduzir ao máximo e jogar para ela a carga pesada das emoções negativas.

3. “Mimada”

Por um lado pode ser verdade mesmo, mas por outro é bem usado para rotular qualquer desejo ou necessidade como exagero. Assim, ele tenta controlar comportamentos e fazer a mulher se sentir errada por pedir atenção.

4. “Esquentadinha”

Um clássico do público masculino muito usado para culpar a mulher por discussões. Ao colocá-la como “explosiva”, o homem evita assumir suas próprias atitudes provocadoras.

5. “Chata”

Na cara e na lata. Uma das palavras mais usadas para silenciar e tentar reverter uma situação citando um comportamento que ela teve. Quando o homem não quer ouvir ou ser cobrado, esse apelido entra como um “cala-boca” disfarçado.

6. “Minha princesa”

Já chegou no zap para você? Pois saiba que isso nem sempre é elogio. Homens manipuladores usam esse tipo de termo para manter a mulher em um papel submisso, frágil e dependente. É usado com muita estratégia pelos caras para tentar conseguir algo ou te convencer de alguma coisa.

