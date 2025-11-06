Homem preso por confusão em unidade de saúde de Anápolis já possui histórico criminal, diz polícia

Portal 6 apurou que suspeito teve passagens pela polícia desde 2017, por diferentes delitos

Gabriella Pinheiro - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Portal 6 conseguiu apurar que o homem responsável por protagonizar uma intensa confusão, com direito a ameaças, em uma unidade de saúde na Avenida Santo Antônio, em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (05), já possui uma extensa ficha criminal.

Conforme informações colhidas junto à Polícia Civil (PC), o suspeito, de 38 anos, possui três passagens por violência contra a mulher – dois registrados em 2017 e outro em 2022.

Além disso, em 2024, ele chegou a ser detido por desacato e ameaça, mas foi solto.

Desta vez, após o transtorno causado na unidade de saúde, ele foi preso em flagrante e foi arbitrada uma fiança de R$ 3 mil para que ele fosse liberado.

Além disso, a reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça Estado de Goiás (TJGO), que informou que o homem ainda não tinha passado por audiência de custódia, na altura desta quinta-feira (06).

Em tempo

Nas imagens capturadas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o suspeito entra na unidade e caminha entre os pacientes. Em determinado momento, ele aguarda na recepção e abaixa parcialmente as calças.

Logo em seguida, uma servidora se aproxima e tenta conversar com o homem, que se senta em frente ao balcão da recepção.

Posteriormente, ele se levanta, sai da unidade e retorna segurando um pedaço de madeira, chegando a arremessá-lo contra a porta — na frente de uma criança. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

Em depoimento, um paciente afirmou ter tido os óculos quebrados depois que o suspeito arrancou o acessório de seu rosto e o destruiu.

