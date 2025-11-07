Caixa abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 14.915; veja como participar
Iniciativa busca preencher o total de 184 vagas, distribuídas em seis cargos
ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (7) as inscrições para o concurso público destinado a cargos de nível superior. Os interessados devem se inscrever até 8 de dezembro pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame.
A iniciativa busca preencher o total de 184 vagas, distribuídas em seis cargos, com a maior parte direcionada a Engenheiros Civis. Os salários iniciais variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00.
Os aprovados terão pacote de benefícios incluindo assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, auxílio-refeição, vale-transporte e auxílio-creche.
O concurso será realizado por meio de prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos, além do teste discursivo e uma avaliação de títulos.
Os candidatos com formação e experiência específicas poderão somar pontos na fase de títulos. A aplicação das provas está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2026.
VEJA QUADRO COM AS VAGAS, SALÁRIOS E CARGA HORÁRIA:
Cargos – Vagas – Salário – Carga horária
Engenheiro Civil – 103 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais
Engenheiro Elétrico – 13 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais
Médico do Trabalho – 24 – R$ 11.186,00 – 6 horas diárias – 30 horas semanais
Engenheiro de Segurança – 3 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais
Arquiteto – 36 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais
Engenheiro Mecânico – 5 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais
A Caixa mantém políticas de inclusão, destinando percentuais de vagas para cotistas:
– 25% para negros;
– 5% para pessoas com deficiência (PCD);
– 3% para indígenas;
– 2% para quilombolas.
O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou que o concurso “reafirma o compromisso da Caixa com o fortalecimento de áreas estratégicas”.
O cronograma previsto estipula que o resultado das provas e o prazo para envio de títulos ocorrem em 11 de março de 2026, com a verificação de cotas para negros, indígenas e quilombolas programada para 26 de abril.
A divulgação dos resultados finais está prevista para 26 de maio. O concurso tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação. Mais informações detalhadas podem ser obtidas no site da Caixa clicando na opção “Trabalhe na CAIXA”.