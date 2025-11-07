Caixa abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 14.915; veja como participar

Iniciativa busca preencher o total de 184 vagas, distribuídas em seis cargos

Folhapress - 07 de novembro de 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (7) as inscrições para o concurso público destinado a cargos de nível superior. Os interessados devem se inscrever até 8 de dezembro pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame.

A iniciativa busca preencher o total de 184 vagas, distribuídas em seis cargos, com a maior parte direcionada a Engenheiros Civis. Os salários iniciais variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00.

Os aprovados terão pacote de benefícios incluindo assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, auxílio-refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

O concurso será realizado por meio de prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos, além do teste discursivo e uma avaliação de títulos.

Os candidatos com formação e experiência específicas poderão somar pontos na fase de títulos. A aplicação das provas está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2026.

VEJA QUADRO COM AS VAGAS, SALÁRIOS E CARGA HORÁRIA:

Cargos – Vagas – Salário – Carga horária

Engenheiro Civil – 103 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais

Engenheiro Elétrico – 13 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais

Médico do Trabalho – 24 – R$ 11.186,00 – 6 horas diárias – 30 horas semanais

Engenheiro de Segurança – 3 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais

Arquiteto – 36 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais

Engenheiro Mecânico – 5 – R$ 14.915,00 – 8 horas diárias – 40 horas semanais

A Caixa mantém políticas de inclusão, destinando percentuais de vagas para cotistas:

– 25% para negros;

– 5% para pessoas com deficiência (PCD);

– 3% para indígenas;

– 2% para quilombolas.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou que o concurso “reafirma o compromisso da Caixa com o fortalecimento de áreas estratégicas”.

O cronograma previsto estipula que o resultado das provas e o prazo para envio de títulos ocorrem em 11 de março de 2026, com a verificação de cotas para negros, indígenas e quilombolas programada para 26 de abril.

A divulgação dos resultados finais está prevista para 26 de maio. O concurso tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação. Mais informações detalhadas podem ser obtidas no site da Caixa clicando na opção “Trabalhe na CAIXA”.