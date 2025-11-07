Câmera registrou grave acidente que matou jovem motociclista em Goiânia

Vítima, de apenas 19 anos, se chocou com caminhão enquanto tentava ultrapassagem em rodovia goiana

Augusto Araújo - 07 de novembro de 2025

Vídeo registrou momento do acidente. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista, de 19 anos, na manhã desta sexta-feira (07), em trecho da GO-060 que passa pelo Conjunto Vera Cruz, em Goiânia.

Câmeras de segurança registraram o caso, que aconteceu por volta das 07h45. Conforme as imagens, é possível ver quando a vítima tenta fazer uma ultrapassagem entre um carro de passeio e um caminhão.

Assustado, o condutor do automóvel até joga o carro para a direita, entrando em outra via, para evitar a colisão.

Porém, o motorista do caminhão não consegue mudar a rota e o jovem se choca com a lateral direita do veículo. Em sequência, perde o equilíbrio, aparentando ser atropelado, e é arremessado em direção a uma mureta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, encontrando o motociclista já sem sinais vitais, com traumatismo craniano, além de forte sangramento e múltiplas lesões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado e, após avaliação do médico da unidade, o óbito foi confirmado ainda no local.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, que realizou os procedimentos de praxe.

O motorista do caminhão permaneceu no local e colaborou com as autoridades. As causas da colisão ainda serão investigadas.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia.

