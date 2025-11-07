Câmera registrou grave acidente que matou jovem motociclista em Goiânia
Vítima, de apenas 19 anos, se chocou com caminhão enquanto tentava ultrapassagem em rodovia goiana
Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista, de 19 anos, na manhã desta sexta-feira (07), em trecho da GO-060 que passa pelo Conjunto Vera Cruz, em Goiânia.
Câmeras de segurança registraram o caso, que aconteceu por volta das 07h45. Conforme as imagens, é possível ver quando a vítima tenta fazer uma ultrapassagem entre um carro de passeio e um caminhão.
Assustado, o condutor do automóvel até joga o carro para a direita, entrando em outra via, para evitar a colisão.
Porém, o motorista do caminhão não consegue mudar a rota e o jovem se choca com a lateral direita do veículo. Em sequência, perde o equilíbrio, aparentando ser atropelado, e é arremessado em direção a uma mureta.
O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, encontrando o motociclista já sem sinais vitais, com traumatismo craniano, além de forte sangramento e múltiplas lesões.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado e, após avaliação do médico da unidade, o óbito foi confirmado ainda no local.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, que realizou os procedimentos de praxe.
O motorista do caminhão permaneceu no local e colaborou com as autoridades. As causas da colisão ainda serão investigadas.
O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia.
