Motociclista não resiste e morre após acidente com caminhão em Goianésia

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas pôde apenas confirmar o óbito no local

Augusto Araújo - 24 de setembro de 2025

Motociclista morreu no local, após colidir com caminhão (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista de 74 anos na noite desta terça-feira (23), na GO-338, em trecho localizado na zona rural de Goianésia, região Central de Goiás.

A vítima pilotava pela rodovia quando colidiu na traseira de um caminhão que estava parado parcialmente sobre a pista de rolamento, pois havia apresentado problemas mecânicos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas pôde apenas confirmar o óbito do motociclista no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goianésia.

O caminhão não apresentou danos significativos após a batida. Porém, o proprietário foi autuado por estacionamento em local irregular.

Por fim, o caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

