Garoto de 11 anos espancado durante “acerto de contas” em Caldas Novas acorda do coma e agradece orações

Mãe do garoto revela estar enfrentado dificuldades para manter contas de casa e pede ajuda

Gabriella Pinheiro - 07 de novembro de 2025

Imagem mostra Pablo internado em unidade de saúde. (Foto: Reprodução).

Após uma semana internado, o pequeno Pablo, de apenas 11 anos, que foi agredido por um grupo de 13 jovens — incluindo um adulto — em Caldas Novas, acordou do coma. O caso aconteceu no dia 27 de outubro, no Setor Jardim Brasil.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o menino agradece pelas orações e por toda a ajuda recebida durante o período.

“Obrigado pela ajuda, pelas orações, por tudo que ajudou […]”, diz Pablo.

Apesar da recuperação, a mãe do garoto tem enfrentado dificuldades para manter as contas da casa em dia, já que está desempregada e cuida de cinco filhos.

Por isso, a família pede doações para cobrir despesas como aluguel, alimentação, contas básicas e os gastos extras surgidos com a internação de Pablo.

As contribuições podem ser feitas por meio da chave Pix: [email protected] ou pelo site ajud.ar/pablo.

Em tempo

O crime teria ocorrido quando o grupo foi até a casa da família procurando o irmão mais velho de Pablo, de 15 anos, para um suposto “acerto de contas”. O grupo estava armado com facas, cacos de vidro e madeiras com pregos.

O adolescente mais velho conseguiu escapar pulando o muro dos fundos, mas o irmão mais novo não teve a mesma sorte e acabou sendo brutalmente agredido. Pablo sofreu múltiplas fraturas, traumatismo craniano e precisou passar por uma cirurgia delicada.

Inicialmente, ele foi atendido em um hospital de Caldas Novas, mas precisou ser transferido às pressas para Goiânia na madrugada seguinte ao crime.

Um jovem de 18 anos foi preso e outros três menores foram apreendidos por tentativa de homicídio qualificado por meio cruel e associação criminosa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!