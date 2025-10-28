Garoto de 11 anos é espancado durante “acerto de contas” em Caldas Novas e está em estado gravíssimo

Menino recebeu atendimento inicial no município, mas precisou ser transferido para Goiânia ante a gravidade dos ferimentos

Davi Galvão - 28 de outubro de 2025

Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Um garoto de 11 anos foi espancado na noite de segunda-feira (27), no Setor Jardim Brasil, em Caldas Novas, e está internado em estado gravíssimo.

O ataque foi cometido por um grupo de adolescentes e um maior de idade, que procuravam o irmão mais velho da vítima, de 15 anos, para um suposto “acerto de contas”. Todos foram detidos pela Polícia Militar (PM).

O crime aconteceu por volta das 20h40, quando os suspeitos foram até a casa da família à procura do adolescente.

Porém, ele conseguiu escapar pulando o muro dos fundos, mas o irmão mais novo se tornou o alvo da agressão.

O garoto sofreu múltiplas fraturas e traumatismo craniano.

Após receber atendimento inicial em um hospital de Caldas Novas, foi transferido às pressas para Goiânia durante a madrugada desta terça-feira (28), devido à gravidade do quadro clínico.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso para esclarecer a motivação e identificar a participação de cada suspeito.

