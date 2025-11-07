Jovem marca encontro por aplicativo em Anápolis e acaba na delegacia após surpresa desagradável
Caberá agora à Polícia Civil dar continuidade às investigações sobre o ocorrido
Um morador de Anápolis foi vítima de um assalto dentro da própria residência após marcar um encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos.
Em depoimento, o jovem, de 25 anos, contou que conheceu uma pessoa pelo aplicativo Grindr e combinou um encontro em sua casa, no Jardim Eldorado.
Ao abrir o portão, ele foi surpreendido por um homem diferente daquele que aparecia nas fotos do aplicativo. O suspeito estava armado com uma faca e anunciou o assalto.
Ainda conforme o relato, o criminoso entrou na casa e tentou realizar transações com os cartões da vítima em uma maquininha digital conectada ao celular, mas não obteve sucesso.
Em seguida, roubou R$ 220 em dinheiro que estavam na carteira da vítima. O autor fugiu logo depois em uma motocicleta.
Este caso em questão aconteceu no dia 27 de julho. Porém, o jovem contou o ocorrido a amigos e descobriu que outras pessoas também haviam sido vítimas do mesmo suspeito, embora elas não tenham registrado ocorrência.
Com base nas informações trocadas, foi possível identificar o nome do homem apontado como autor do crime. Assim, a vítima tomou a decisão de denunciar a situação na Central de Flagrantes de Anápolis nesta semana.
Agora, caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações e iniciar as buscas pelo suspeito.
