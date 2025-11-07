Nova Central de Flagrantes de Anápolis já tem local definido; veja detalhes
Prédio atual funciona no Centro da cidade e é considerado defasado e insuficiente para a demanda diária
A nova Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) em Anápolis está cada vez mais perto de se tornar uma realidade e com o local onde será erguida definido.
O anúncio foi feito pelo deputado estadual Coronel Adailton (Solidariedade) durante a prestação de contas do mandato, realizada na Câmara Municipal na terça-feira (04).
Segundo o parlamentar, a unidade será instalada em uma área próxima ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e ao Parque da Cidade.
O local foi escolhido pela posição estratégica e deverá abrigar toda a estrutura da PC voltada para prisões em flagrante e atendimento de ocorrências.
“Não é mais só uma proposta, é algo concreto”, declarou Adailton, ao afirmar que o novo prédio representa a realização de um antigo projeto voltado à melhoria das condições de trabalho dos agentes e do atendimento à população.
O investimento será viabilizado com recursos do Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio do programa Destina/DAAMP, que destina valores de acordos judiciais e extrajudiciais a projetos de interesse social.
Atualmente, a Central de Flagrantes funciona em um imóvel no Centro da cidade, considerado defasado e insuficiente para a demanda atual.
