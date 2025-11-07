Nova Central de Flagrantes de Anápolis já tem local definido; veja detalhes

Prédio atual funciona no Centro da cidade e é considerado defasado e insuficiente para a demanda diária

Davi Galvão Davi Galvão -
Central de Flagrantes Anápolis
Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Rafaella Soares)

A nova Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) em Anápolis está cada vez mais perto de se tornar uma realidade e com o local onde será erguida definido.

O anúncio foi feito pelo deputado estadual Coronel Adailton (Solidariedade) durante a prestação de contas do mandato, realizada na Câmara Municipal na terça-feira (04).

Segundo o parlamentar, a unidade será instalada em uma área próxima ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e ao Parque da Cidade.

Leia também

O local foi escolhido pela posição estratégica e deverá abrigar toda a estrutura da PC voltada para prisões em flagrante e atendimento de ocorrências.

“Não é mais só uma proposta, é algo concreto”, declarou Adailton, ao afirmar que o novo prédio representa a realização de um antigo projeto voltado à melhoria das condições de trabalho dos agentes e do atendimento à população.

O investimento será viabilizado com recursos do Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio do programa Destina/DAAMP, que destina valores de acordos judiciais e extrajudiciais a projetos de interesse social.

Atualmente, a Central de Flagrantes funciona em um imóvel no Centro da cidade, considerado defasado e insuficiente para a demanda atual.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias