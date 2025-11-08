Caiado oferece ajuda do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Goiás ao Paraná após tornado

Governador se solidarizou com as vítimas e colocou equipes à disposição para auxiliar nos resgates e reconstrução em Rio Bonito do Iguaçu

Danilo Boaventura - 08 de novembro de 2025

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: Secom)

Após o tornado devastar o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), colocou as equipes de resgate goianas à disposição do governo paranaense.

O anúncio foi feito na manhã deste sábado (08), por meio das redes sociais do gestor.

Caiado afirmou que se solidariza com todos os paranaenses afetados, especialmente com as famílias das vítimas, os mais de 400 feridos e os que ainda buscam desaparecidos.

“Coloquei imediatamente a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Goiás à disposição para ajudar no que for necessário”, destacou.

Ver essa foto no Instagram

Tragédia no Paraná

O tornado, classificado como de categoria EF3, com ventos que ultrapassaram 250 km/h, atingiu Rio Bonito do Iguaçu na tarde de sexta-feira (07).

Até o momento, foram confirmadas seis mortes e mais de 750 pessoas ficaram feridas. As vítimas fatais são quatro homens, com idades entre 49 e 83 anos, e duas mulheres, de 47 e 14 anos.

Segundo a Defesa Civil do Paraná, cerca de 90% do município foi destruído. A cidade, localizada na região Centro-Sul do Estado, tem aproximadamente 13 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

