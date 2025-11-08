Cidade brasileira é o novo refúgio dos milionários e símbolo de luxo e exclusividade

Cidade brasileira virou sinônimo de ostentação, vida noturna agitada e arranha-céus que rivalizam com grandes metrópoles

Gabriel Yuri Souto - 08 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Nem todo mundo imagina, mas existe uma cidade brasileira onde o luxo faz parte da rotina.

As ruas exibem carros importados, as festas reúnem celebridades e os prédios formam um dos skylines mais impressionantes do país.

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, se tornou o destino preferido de quem busca sofisticação, conforto e exclusividade. O sucesso da música Desce pra BC ajudou a transformar o município em sinônimo de ostentação e glamour.

Crescimento acelerado e turismo de luxo

A cidade recebe mais de 4 milhões de visitantes por ano e abriga uma população fixa de cerca de 150 mil habitantes.

Durante o verão, as praias e marinas ficam lotadas, e o número de turistas pode ultrapassar várias vezes o total de moradores.

Contudo, os números do mercado imobiliário chamam atenção. O metro quadrado na orla ultrapassa R$ 40 mil, e há coberturas avaliadas em mais de R$ 30 milhões, com vista para o mar e serviços dignos de resorts internacionais.

Arranha-céus e luxo à beira-mar

Balneário Camboriú concentra alguns dos prédios mais altos do Brasil, com torres que ultrapassam 80 andares.

À noite, as luzes dos edifícios refletem no mar e criam um cenário que lembra grandes metrópoles internacionais.

Durante o dia, o movimento é constante. Assim, restaurantes sofisticados, beach clubs e marinas recebem visitantes que chegam de helicóptero ou iate para aproveitar o fim de semana.

À noite, o destino se transforma em palco de festas exclusivas que reúnem milionários e empresários.

Um símbolo da nova elite brasileira

Com investimentos bilionários e imóveis de altíssimo padrão, Balneário Camboriú se consolidou como um dos metros quadrados mais caros da América do Sul.

Contudo, a cidade movimenta a economia de Santa Catarina e atrai investidores de todo o país.

Entre praias, festas e arquitetura exuberante, o município se tornou um verdadeiro símbolo de prosperidade.

Afinal, quem visita entende rápido o motivo da fama: é um lugar onde o luxo se mistura com o estilo de vida e o difícil mesmo é querer ir embora.

