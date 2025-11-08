Criança rifa bicicleta para viajar ao mundial de matemática e conquista medalha de ouro

O que começou como um sonho distante terminou com uma conquista brilhante

Pedro Ribeiro - 08 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma criança de apenas 9 anos emocionou o mundo ao transformar um gesto simples em um exemplo de superação e amor pelo conhecimento.

O pequeno Jhofran Uchasara, do Peru, decidiu rifar sua bicicleta — um de seus bens mais preciosos — para conseguir custear a viagem até o Mundial de Matemática, realizado no Canadá.

O que começou como um sonho distante terminou com uma conquista brilhante: a medalha de ouro em uma competição internacional.

Criança rifa bicicleta para viajar ao mundial de matemática e conquista medalha de ouro

A história dessa criança ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa por mostrar que, mesmo com poucos recursos, a força de vontade pode abrir portas.

Sem condições financeiras para viajar, Jhofran teve a ideia de rifar sua bicicleta e contar com a solidariedade das pessoas de sua comunidade.

A mobilização foi tão grande que ele não apenas conseguiu o dinheiro necessário, como também recebeu doações extras que garantiram sua participação tranquila no torneio.

Um desempenho impressionante no Mundial

Durante a competição, que reuniu participantes de 14 países, o jovem talento demonstrou um raciocínio matemático fora do comum.

A criança peruana resolveu 30 questões em apenas 37 minutos, um tempo que superou o de concorrentes mais velhos e experientes.

O resultado foi uma merecida medalha de ouro, celebrada com orgulho por seu país e por todos que acompanharam sua trajetória.

O sonho que vai além da medalha

Mesmo após essa vitória, Jhofran não pretende parar por aí.

Agora, seu maior sonho é representar o Peru na Olimpíada Internacional de Matemática, uma das competições mais prestigiadas do mundo.

Ele segue estudando e se preparando com dedicação, inspirado pela própria conquista e pelo apoio que recebeu.

Um exemplo para outras crianças e famílias

A história dessa criança mostra como o incentivo à educação pode transformar vidas.

Em um mundo onde muitas vezes faltam oportunidades, o esforço e a criatividade podem ser o ponto de partida para grandes conquistas.

O gesto de rifar uma bicicleta vai muito além do valor material — representa esperança, coragem e a crença de que o conhecimento é o caminho para um futuro melhor.

O caso de Jhofran inspira não apenas outras crianças, mas também pais, professores e comunidades inteiras a acreditarem no poder da educação e da solidariedade.

Afinal, quando um sonho é movido por esforço e coração, os resultados podem surpreender o mundo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!