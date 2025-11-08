“Em Goiás” ou “no Goiás”? Veja a forma correta de falar e evite passar vergonha
Muita gente usa as duas formas sem pensar, mas só uma está realmente certa segundo a gramática
A dúvida é comum até entre goianos: o certo é dizer “em Goiás” ou “no Goiás”? A forma correta é “em Goiás”, e há uma explicação gramatical clara pra isso.
O nome do Estado não vem acompanhado de artigo definido, diferente de casos como no Rio de Janeiro ou no Pará.
Nessas expressões, o “no” é a junção da preposição “em” com o artigo “o” — algo que não existe no nome “Goiás”.
Por isso, frases como “Moro no Goiás” ou “Estou no Goiás” soam naturais, mas estão erradas na norma culta.
✅ O certo é dizer:
– “Moro em Goiás.”
– “Nasci em Goiás.”
– “Trabalho em Goiás.”
O curioso é que essa confusão tem uma explicação histórica e até afetiva.
A expressão “no Goiás” se popularizou na fala regional, especialmente por causa da força da oralidade e da música sertaneja — onde o jeito de falar do povo costuma prevalecer sobre a gramática.
Mas há uma exceção: quando se fala da cidade de Goiás, antiga capital do Estado, o uso de “no” passa a estar certo, já que nesse caso o nome vem acompanhado de artigo.
👉 “Passei o fim de semana no Goiás.” (a cidade)
👉 “Viajei em Goiás.” (o Estado)
Então, se o assunto for o Estado, fale “em Goiás”. Só quem ainda diz “no Goiás” é o povo que não deixa o coração sertanejo ser corrigido pela gramática — mas, no português padrão, é bom ficar atento.