Ministra de Milei divulga concurso para polícia com cartaz imitando ‘Tio Sam’

Material anunciava o novo curso de Investigador do Delito da Polícia Federal da Argentina

Folhapress - 08 de novembro de 2025

Cartaz da ministra Patricia Bullrich ao lado do “Tio Sam”. (Foto: reprodução)

A ministra de Segurança Nacional da Argentina, Patricia Bullrich, divulgou nas redes sociais a abertura de um concurso para a polícia com a mesma estética do clássico pôster do Tio Sam, símbolo do recrutamento militar dos Estados Unidos. O post, compartilhado nesta sexta (7), viralizou.

O material anunciava o novo curso de Investigador do Delito da Polícia Federal da Argentina. A imagem, produzida a partir de inteligência artificial, mostra a ministra de Javier Milei apontando o dedo para frente, acompanhada da frase: “¿Querés ser detective? Te buscamos”

(“Quer ser detetive? Buscamos você”).

O cartaz foi compartilhado nas redes sociais da própria ministra e gerou ampla repercussão. Internautas compararam o flyer com a série de humor argentina “Divisão Palermo”, da Netflix, sobre uma equipe de guardas civis desajustados.

O criador da obra também se pronunciou após o conteúdo viralizar. “Podemos parar de fazer ‘Divisão Palermo’ porque ela se faz sozinha”, escreveu Santiago Korovsky em um post.

De acordo com o Ministério da Segurança, o programa é voltado a profissionais universitários interessados em combater o crime organizado. O curso terá nove meses de duração, com formação em investigação criminal, tecnologia aplicada e prática policial.

Os aprovados ingressarão na Polícia Federal da Argentina com o posto de subinspetor.

Bullrich deixará o cargo até o fim do ano, pois foi eleita para o Senado nas eleições legislativas do mês passado. Para a surpresa de analistas, opositores e do próprio governo, a aliança governista A Liberdade Avança dominou o mapa da Argentina, vencendo em 15 províncias, de um total de 24 colégios eleitorais.