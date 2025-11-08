Mulher é presa após ser flagrada tentando furtar roupas em loja de Anápolis pela segunda vez
Segurança teria reconhecido a suspeita e passado a monitorar seus movimentos
Uma mulher, de 49 anos, foi presa em flagrante na manhã deste sábado (08) após ser flagrada tentando furtar peças de roupa em uma loja no setor Central de Anápolis.
Em depoimento à Polícia Militar (PM), o segurança do estabelecimento relatou que a mesma mulher já havia cometido um furto no local no domingo anterior, fato registrado pelas câmeras de segurança. Naquela ocasião, no entanto, ela conseguiu deixar a loja antes de ser abordada.
Na manhã deste sábado, a suspeita retornou ao comércio e foi prontamente reconhecida pelo funcionário, que passou a monitorar seus movimentos. O segurança percebeu que ela colocava diversas mercadorias — entre elas roupas, uma bermuda, uma camiseta, um par de brincos e outros itens — dentro de uma sacola preta, avaliados em aproximadamente R$ 150.
Após sair do local sem pagar pelos produtos, a mulher foi abordada pelo segurança, que constatou que os objetos pertenciam à loja. Ainda segundo o funcionário, ela se mostrou nervosa, irritada e chegou a confrontá-lo durante a abordagem.
A suspeita assumiu o crime ao ser questionada pela equipe policial. Ela alegou ter sido agredida pelo segurança, mas os policiais não encontraram testemunhas que confirmassem essa versão.
Diante do flagrante, a suspeita e o segurança foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a mulher foi presa em flagrante pelo crime de furto.
