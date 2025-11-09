Placa chama atenção de motoristas e significado impressiona

Símbolo curioso nas estradas esconde um alerta sério sobre segurança e prevenção de acidentes

Gabriel Yuri Souto - 09 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração)

Você já se deparou com uma placa triangular branca com um ponto preto no centro e ficou sem entender o que ela indica?

Muitos motoristas também não conhecem esse símbolo — e o significado realmente surpreende.

Ele marca áreas de alto risco de acidentes e serve como um importante alerta para quem dirige.

O que a placa significa

Conhecida internacionalmente como “Accident Black Spot” — expressão inglesa que significa “ponto negro de acidentes” —, essa placa identifica trechos de estrada com alto índice de colisões ou ocorrências fatais.

É uma forma simples, mas eficiente, de chamar atenção para locais perigosos e incentivar uma condução mais defensiva.

Essa placa existe no Brasil?

Não. Esse modelo específico é usado em países como Reino Unido (principalmente na Escócia e Inglaterra) e Irlanda, onde o termo “ponto negro” é parte das políticas de segurança viária.

Embora o símbolo não esteja presente nas rodovias brasileiras, o conceito é amplamente conhecido e aplicado em todo o mundo.

Placas semelhantes no Brasil

Por aqui, o alerta de perigo é feito por meio das Placas de Advertência, usadas para informar sobre curvas perigosas, travessias, descidas íngremes e outros riscos.

Essas sinalizações têm o mesmo objetivo: avisar o motorista sobre condições potencialmente perigosas na via e reduzir o número de acidentes.

Origem do símbolo

A ideia do “ponto negro” surgiu no Reino Unido, em 1955, dentro de uma campanha nacional para reduzir acidentes.

Desde então, versões adaptadas do símbolo foram adotadas em vários países da Europa e da Ásia, sempre com o mesmo propósito: destacar locais críticos e promover a segurança nas estradas.

Por que o alerta é tão importante

Os chamados “pontos negros” são identificados com base em estatísticas oficiais de trânsito.

Nessas áreas, além da placa, costumam ser feitas melhorias estruturais, como instalação de barreiras, reforço na sinalização, aumento da iluminação e criação de faixas extras.

Em diversos países da União Europeia, existem programas específicos para monitorar essas zonas e reduzir o número de acidentes com medidas de engenharia e educação no trânsito.

Atenção que salva vidas

Mesmo sem o uso dessa placa no Brasil, o conceito que ela representa é universal: a segurança deve vir em primeiro lugar.

Sempre que identificar um trecho de risco, reduza a velocidade, mantenha distância segura do veículo à frente e evite ultrapassagens.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!