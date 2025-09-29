Placa chama atenção de passageiro e Procon diz o que pode acontecer com motorista

Frequência constante de incidentes com os viajantes fez com que o condutor tomasse uma atitude drástica

Magno Oliver - 29 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Depois de solicitar viagem por táxi durante a noite, na avenida Paulista, um passageiro teve uma surpresa ao entrar no veículo. Ele se deparou com uma placa, fixada em um dos bancos, com uma mensagem bastante intrigante.

O texto avisava que o passageiro seria responsabilizado por eventuais prejuízos, caso criminosos quebrassem o vidro do automóvel em uma tentativa de roubo de celular.

“É obrigatório o uso do cinto de segurança. Em caso de dano no vidro durante a viagem devido ao uso do celular, o usuário será responsável pelo prejuízo”, diz o texto (veja abaixo).

Diante da prática considerada abusiva e ilegal, o Procon resolveu tomar providências. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon) explicou que o prestador de serviço não pode repassar para o consumidor o prejuízo causado por um terceiro.

“Para problemas com táxis em São Paulo, capital, o passageiro pode entrar em contato com a prefeitura através do portal SP156 para registrar a reclamação. Para outras cidades, deve-se consultar a prefeitura municipal”, disse em nota publicada.

“Em casos de assalto, o Procon-SP recomenda que motorista e passageiro registrem Boletim de Ocorrência.” A orientação é que em caso de quaisquer cobrança indevida, quando se tratar de aplicativos de transporte, o consumidor deve questionar a ação indevida diretamente no sistema da plataforma.

O órgão explica que motoristas flagrados exigindo taxas indevidas estão sujeitos a multa e até mesmo à apreensão do veículo.

