Confira o resultado da Mega Sena 2991 desta terça-feira (31); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

No início de cada ano ocorre a Mega da Virada, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio de hoje é de R$ 3,5 milhões.

Resultado da Mega Sena 2991

Aguardando sorteio oficial da Caixa

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Desse modo, quando você joga na Mega-Sena, todos saem ganhando. Por exemplo, uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba sendo repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

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