Últimos dias de inscrições para concurso do MPGO com salários de R$ 34 mil

São oferecidas quase 40 vagas, entre contratação imediata e cadastro de reserva

Natália Sezil - 09 de novembro de 2025

Imagem mostra candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

Interessados em prestar o concurso público que busca preencher vagas no Ministério Público de Goiás (MPGO) devem ficar atentos: as inscrições estão chegando ao fim.

O prazo vai apenas até às 16h da próxima quinta-feira (13). Candidatos devem se inscrever online, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora. A taxa de participação é de R$ 340.

As vagas são para os cargos de Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Substituto. Por isso, é preciso ter diploma de bacharel em Direito e comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

São oferecidas 37 vagas, incluindo cadastro de reserva. Há reserva de vagas para pessoas com deficiências e candidatos negros. A remuneração inicial do concurso é de R$ 34.083,41.

A seleção acontece em quatro etapas: prova preambular, subjetivas, orais e avaliação de títulos. Os exames são realizados em Goiânia.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Mais detalhes, como o conteúdo programático, estão disponíveis no edital.

