Abertas inscrições para concurso do MPGO com salário de R$ 34 mil

Candidatos devem estar atentos ao prazo e ao conteúdo que será cobrado

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu, nesta segunda-feira (19), as inscrições para o concurso público para os cargos de Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Substituto.

Para participar, os candidatos devem possuir diploma de bacharel em Direito e comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica. A remuneração prevista é de R$ 34.083,41.

As inscrições estarão abertas até às 16h do dia 13 de novembro, exclusivamente pela internet. A taxa de participação é de R$ 340.

O processo seletivo será composto por provas preambular, subjetivas, orais e de títulos. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso público.

