Carro fica de cabeça para baixo após capotamento em Anápolis
Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas agentes da CMTT estão no local controlando o tráfego
Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (10), na Rua Chile, Bairro Boa Vista, em Anápolis, de modo com que parte da via teve de ser interditada.
Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) está no local controlando o tráfego.
O motorista do veículo recusou o atendimento médico e segue aguardando no local.
Até o fechamento desta matéria, o carro não havia sido retirado, permanecendo de cabeça para baixo na via.
Mais informações a qualquer momento.
