Homem com extensa ficha criminal morre após atirar contra equipe da PM em Rio Verde
Suspeito era procurado após tentar tirar a vida de outra pessoa no dia anterior
Um homem, de identidade ainda não revelada, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM) em Rio Verde, na tarde desta segunda-feira (10).
Conforme apurado pelo Portal 6, o suspeito estava sendo procurado após tentar tirar a vida de outra pessoa, no dia anterior.
Dessa forma, a Força Tática da PM local estava realizando patrulhamento pelo Setor Vila Amália, quando se deparou o com o suposto autor.
No entanto, durante a abordagem, o homem teria disparado contra a equipe, dando início a uma troca de tiros. Assim, o agressor foi atingido e veio a óbito.
Ao puxar a ficha do suspeito, a polícia de Rio Verde identificou que ele possuía diversas passagens criminais e estava em liberdade por alvará de soltura.
