Homem com extensa ficha criminal morre após atirar contra equipe da PM em Rio Verde

Suspeito era procurado após tentar tirar a vida de outra pessoa no dia anterior

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Um homem, de identidade ainda não revelada, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM) em Rio Verde, na tarde desta segunda-feira (10).

Conforme apurado pelo Portal 6, o suspeito estava sendo procurado após tentar tirar a vida de outra pessoa, no dia anterior.

Dessa forma, a Força Tática da PM local estava realizando patrulhamento pelo Setor Vila Amália, quando se deparou o com o suposto autor.

No entanto, durante a abordagem, o homem teria disparado contra a equipe, dando início a uma troca de tiros. Assim, o agressor foi atingido e veio a óbito.

Ao puxar a ficha do suspeito, a polícia de Rio Verde identificou que ele possuía diversas passagens criminais e estava em liberdade por alvará de soltura.

