Homem é perseguido e morto brutalmente no meio de avenida em cidade próxima a Anápolis

Suspeito fugiu do local e ainda não foi identificado. Caso será investigado pela Polícia Civil

Da Redação - 10 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de ambulância do SAMU. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 49 anos, foi morto a golpes de faca na noite deste domingo (09), na Avenida Brasília, em Alexânia, cidade a cerca de 70 km de Anápolis.

Uma testemunha afirmou que o autor teria chegado ao local em uma motocicleta, desceu do veículo e correu em direção à vítima, desferindo diversos golpes de arma branca.

Após o ataque, o suspeito retornou ao veículo e fugiu, tomando rumo desconhecido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local, mas pôde apenas constatar que o homem já estava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar (PM) até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a perícia e remoção do corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) de Águas Lindas de Goiás foi acionado para a realização da perícia de local de morte violenta e a remoção do corpo.

Até o momento, o autor do homicídio não foi identificado nem localizado.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação do crime e a identidade do suspeito.

