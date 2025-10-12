Conheça o povoado que deu origem a Alexânia e até hoje carrega sua história

Aqui há o silêncio de ruas antigas, a memória oral preservada por moradores e a história do lugar

Anna Júlia Steckelberg - 12 de outubro de 2025

Vista aérea de Olhos D’Água. (Foto: Reprodução)

Nas planícies do Planalto Central, onde Goiás parece sussurrar suas histórias, está Alexânia, município de 28.009 habitantes conforme estimativa para 2024 do IBGE, cuja origem está fincada em um passado vivo que poucos visitantes atentam.

Antes da cidade que conhecemos hoje, erguia-se um povoado que chamou atenção dos pioneiros por suas nascentes e sua localização estratégica: o velho Olhos D’Água.

O que hoje se chama Alexânia é fruto de um processo de renome e migração do centro político, impulsionado pela construção de Brasília. Segundo o site da prefeitura municipal, o povoamento planejado teve início em abril de 1957, quando o empresário Alex Abdallah registrou loteamento junto à BR-060, numa aposta audaciosa no futuro que despontava no cerrado.

Originalmente, esse território pertencia ao município de Corumbá de Goiás como distrito de Santo Antônio do Olho D’Água, ainda como povoado.

Em 1953 foi criado o distrito de Santo Antônio do Olho D’Água.

Em 1958, esse distrito foi elevado à categoria de município sob o nome de Ôlho D’Água, desmembrado de Corumbá de Goiás.

Quando o crescimento urbano favorecido pela proximidade à rodovia se intensificou, a legislação estadual transferiu em 1961 a sede municipal para o núcleo de Alexânia e Nova Flórida.

E em 1963, o município de Ôlho D’Água passou a se chamar Alexânia oficialmente.

É nesse movimento que “o povoado que deu origem a Alexânia” revela seu rosto mais autêntico: Olhos D’Água, o lugar das águas, das nascentes que abasteceram comunidades, do nome original e do espírito pioneiro. Hoje ele vive como distrito de Alexânia e preserva vestígios da arquitetura simples, lembranças locais e identidade própria, embora já não detenha o protagonismo administrativo que um dia almejou.

Para o visitante que passa pela BR-060, a cidade moderna de Alexânia exibe ruas urbanizadas, comércios, serviços e estruturada infraestrutura, reflexo do impulso que teve ao se situar entre Brasília e Goiânia.

Mas se você se desviar um pouco, adentrar o distrito de Olhos D’Água, perceberá um outro ar: o silêncio de ruas antigas, a memória oral preservada por moradores, as nascentes discretas e o traço de história que continua vivo sob um nome renascido.

