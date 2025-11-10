Juiz barra show de R$ 654 mil após descobrir que servidores públicos estavam com salários atrasados
O show com Maiara e Maraisa seria pago com dinheiro público em cidade que enfrenta dificuldades financeiras
Nem toda festa pode ser motivo de comemoração. No município de Governador Nunes Freire, no Maranhão, o show da dupla Maiara e Maraisa, que custaria R$ 654 mil aos cofres públicos, acabou suspenso por decisão da Justiça.
O evento estava marcado para acontecer no dia 8 de novembro, durante o aniversário da cidade.
No entanto, o juiz Bruno Chaves, da Vara Única da Comarca local, acatou um pedido do Ministério Público do Maranhão e determinou o cancelamento do contrato.
Servidor sem salário e prefeitura endividada
Segundo o Ministério Público, o município enfrenta atrasos no pagamento de servidores, incluindo férias de agentes de saúde de 2023 e 2024, além do 13º salário de 2024, que ainda não foi quitado.
A Promotoria argumentou que seria imoral gastar mais de meio milhão de reais em uma atração musical enquanto trabalhadores “passam necessidades por não receberem seus proventos”.
Na decisão, o magistrado destacou que o gasto “não é razoável nem proporcional”, afirmando que o mesmo valor poderia quitar parte das folhas de pagamento atrasadas.
Multa e proibição de novas contratações
Assim, o juiz também determinou que a prefeitura não contrate outro artista de porte e valor semelhantes e não realize qualquer pagamento referente ao show.
Caso descumpra a decisão, a gestão municipal poderá pagar multa diária de R$ 70 mil.
Repercussão e críticas
A decisão teve grande repercussão nas redes sociais, onde moradores da cidade e internautas de outras regiões apoiaram a medida.
Contuso, muitos destacaram que a prioridade deve ser o pagamento dos servidores e a manutenção dos serviços públicos essenciais.
Afinal, o episódio reacende o debate sobre gastos públicos com eventos artísticos, especialmente em cidades com dificuldades financeiras.
