Juiz barra show de R$ 654 mil após descobrir que servidores públicos estavam com salários atrasados

O show com Maiara e Maraisa seria pago com dinheiro público em cidade que enfrenta dificuldades financeiras

Gabriel Yuri Souto - 10 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Nem toda festa pode ser motivo de comemoração. No município de Governador Nunes Freire, no Maranhão, o show da dupla Maiara e Maraisa, que custaria R$ 654 mil aos cofres públicos, acabou suspenso por decisão da Justiça.

O evento estava marcado para acontecer no dia 8 de novembro, durante o aniversário da cidade.

No entanto, o juiz Bruno Chaves, da Vara Única da Comarca local, acatou um pedido do Ministério Público do Maranhão e determinou o cancelamento do contrato.

Servidor sem salário e prefeitura endividada

Segundo o Ministério Público, o município enfrenta atrasos no pagamento de servidores, incluindo férias de agentes de saúde de 2023 e 2024, além do 13º salário de 2024, que ainda não foi quitado.

A Promotoria argumentou que seria imoral gastar mais de meio milhão de reais em uma atração musical enquanto trabalhadores “passam necessidades por não receberem seus proventos”.

Na decisão, o magistrado destacou que o gasto “não é razoável nem proporcional”, afirmando que o mesmo valor poderia quitar parte das folhas de pagamento atrasadas.

Multa e proibição de novas contratações

Assim, o juiz também determinou que a prefeitura não contrate outro artista de porte e valor semelhantes e não realize qualquer pagamento referente ao show.

Caso descumpra a decisão, a gestão municipal poderá pagar multa diária de R$ 70 mil.

Repercussão e críticas

A decisão teve grande repercussão nas redes sociais, onde moradores da cidade e internautas de outras regiões apoiaram a medida.

Contuso, muitos destacaram que a prioridade deve ser o pagamento dos servidores e a manutenção dos serviços públicos essenciais.

Afinal, o episódio reacende o debate sobre gastos públicos com eventos artísticos, especialmente em cidades com dificuldades financeiras.

