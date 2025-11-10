‘O Agente Secreto’ passa de 270 mil espectadores em primeiro final de semana

Filme foi escolhido para concorrer a uma vaga no Oscar pelo Brasil em 2026

Folhapress - 10 de novembro de 2025

Wagner Moura em o ”Agente Secreto” (Foto: Reprodução)

“O Agente Secreto”, filme brasileiro escolhido para concorrer a uma vaga no Oscar pelo Brasil, foi visto por cerca de 274 mil espectadores em seus primeiros dias em cartaz no país, com uma renda de R$ 6,6 milhões. Os dados da Comscore se referem ao público dos últimos quatro dias entre quinta-feira (6), quando o longa chegou ao circuito nacional, e este domingo (9).

A obra, premiada no Festival de Cannes pela direção de Kleber Mendonça Filho e pela atuação de Wagner Moura, está em cartaz mais de 707 cinemas, num total de 1.403 salas pelo país. A produção brasileira também teve o maior público da semana no país, superando “Predador: Terras Selvagens” (com 241 mil espectadores) e “O Telefone Preto 2” (84 mil).

Com isso, o filme já soma mais de 337 mil espectadores, de uma bilheteria de R$ 8,1 milhões, já que, segundo dados da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, “O Agente Secreto” tinha, até 2 de novembro, um público de 56 mil pessoas e uma renda de R$ 1,36 milhão, a partir das várias sessões em pré-estreia do filme no final de outubro, em cerca de 300 salas pelo país.

Assim, o filme se firma como uma das produções nacionais com maior público do ano nos cinemas, atrás ainda de “Homem com H” (631 mil); “Vitória” (720 mil); “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” (986 mil); “Ainda Estou Aqui” (2,7 milhões) e “O Auto da Compadecida 2” (2,9 milhões).

Comparativamente, “Ainda Estou Aqui”, o filme de Walter Salles que trouxe o primeiro Oscar do Brasil neste ano, ocupava 767 cinemas quando estreou em 4 de novembro do ano passado, e atraiu cerca de 580 mil espectadores e fez mais de R$ 12 milhões em sua primeira semana em cartaz no país, ainda segundo a Ancine.

Ao todo, o longa com Fernanda Torres conseguiu mais de 5,7 milhões de espectadores apenas no cinema, antes de entrar no catálogo do Globoplay, no início de 2025.

“O Agente Secreto” também já está em cartaz em cinemas de Portugal e na Alemanha país coprodutor, junto da França e da Holanda, mas ainda não há dados sobre o público. Ele chegará aos cinemas dos Estados Unidos em 5 de dezembro, após uma estreia mais restrita a partir de 26 de novembro, e na França em 17 de dezembro.