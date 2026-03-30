Truque para transformar corte barato em carne que bate de frente com a picanha

Detalhe pouco conhecido pode mudar completamente a forma como muita gente enxerga um corte comum no açougue

Layne Brito - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Nem sempre a melhor carne do churrasco é a mais cara da vitrine. Em meio aos cortes mais populares, existe um pedaço que muita gente ainda associa apenas a receitas de panela, mas que pode surpreender quando recebe o preparo certo.

O segredo, segundo especialistas e apaixonados por churrasco, está em entender melhor a estrutura da peça e saber aproveitar o que ela realmente oferece.

A raquete, por exemplo, costuma passar despercebida por quem busca maciez e sabor para assar na grelha.

O que pouca gente sabe é que, ao retirar a membrana que divide o corte, ela revela uma parte nobre bastante valorizada: o flat iron.

Em muitos açougues e casas especializadas, esse mesmo pedaço aparece com outro nome, preço mais alto e fama de carne premium.

O que muda na raquete quando a membrana é retirada?

A principal transformação está na textura. Quando essa película central é removida corretamente, a carne ganha um padrão muito mais macio e uniforme, ficando ideal para o churrasco.

É justamente desse processo que surge o flat iron, corte conhecido pela suculência e pela facilidade de preparo.

Por que o flat iron chama tanta atenção?

O corte se destaca por reunir duas qualidades que todo churrasqueiro procura: maciez e sabor marcante.

Mesmo vindo de uma peça considerada mais simples, ele consegue entregar uma experiência semelhante à de carnes mais valorizadas, o que ajuda a explicar por que costuma custar bem mais quando já chega “pronto” ao consumidor.

Como esse truque pode fazer diferença no bolso?

A descoberta interessa principalmente a quem quer economizar sem abrir mão de qualidade.

Isso porque a raquete, muitas vezes vendida por um valor mais acessível, pode render um corte extremamente valorizado depois da limpeza correta.

Na prática, é a chance de levar para casa uma carne especial pagando menos.

E afinal, qual é o corte mais macio do boi?

A curiosidade costuma aparecer justamente depois que o flat iron entra na conversa.

Se ele é apontado como um dos mais macios do animal, muita gente quer saber qual ocupa o primeiro lugar.

A resposta costuma variar conforme o critério adotado, mas o questionamento mostra como cortes pouco explorados ainda podem surpreender até quem já tem experiência com churrasco.

No fim das contas, o segredo não está apenas em comprar bem, mas em conhecer melhor o que cada peça pode oferecer.

Em tempos de carne cara, aprender a transformar um corte comum em destaque da grelha pode ser o tipo de truque que muda de vez o churrasco do fim de semana.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Júlia Carvalho | Chef Churrasco (@julia.carvalho)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!