Thais Carla desmaia e é levada às pressas ao hospital

Influenciadora recebeu atendimento médico

Folhapress - 10 de novembro de 2025

Thais Carla. (Foto: Reprodução/ Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Thais Carla, 33, passou mal e desmaiou durante um almoço. Segundo o marido da influenciadora, Israel Reis, ela sentiu fortes dores de cabeça e visão turva antes de perder a consciência.

Mal-estar começou após o almoço, e Thais desmaiou no carro. “Durante o almoço ela começou a reclamar de dores na cabeça e vista turva. Eu pedi a conta para irmos para casa tomar algum remédio, mas tive que desviar o caminho para o hospital, pois ela estava desmaiada no carro”, escreveu Israel no Instagram.

Influenciadora recebeu atendimento médico. “Chegando no pronto-socorro, ela acordou meio tonta, conseguiu sentar na cadeira de rodas (com ajuda) e fomos atendidos. Na triagem os sinais vitais estavam todos ok. Agora foi feita a coleta de sangue e estamos aguardando para passar pelo neurologista e ver quais os próximos passos”, completou.

Splash entrou em contato com a assessoria de Thais Carla para obter mais informações. Assim que houver resposta, a nota será atualizada.