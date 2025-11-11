Casas-cápsula podem ser instaladas em apenas 2 horas e custam bem menos que uma construção comum

Vindas da China, as casas-cápsula estão ganhando espaço como alternativa moderna, econômica e sustentável

Isabella Valverde - 11 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um novo modelo de moradia modular está chamando a atenção do mercado imobiliário, garantindo mais praticidade e um custo menor que de uma construção normal. São as casas-cápsula, estruturas compactas que chegam prontas para instalação e podem ser montadas em apenas duas horas.

As casas-cápsula são feitas de aço galvanizado de alta resistência, com revestimento externo em liga de alumínio carbonatado, o que garante durabilidade e proteção contra corrosão, umidade e pragas.

O conforto interno também é destaque: as unidades possuem isolamento térmico e acústico, vidros duplos herméticos, piso aquecido elétrico e ar-condicionado central — características que as tornam ideais para qualquer clima.

A montagem é feita por apenas dois profissionais especializados e leva, em média, duas horas para modelos de até 40 m².

As cápsulas podem ser instaladas sobre uma base nivelada, blocos de concreto pré-moldado ou suportes metálicos ajustáveis, dispensando obras complexas mesmo em terrenos com desnível.

Versatilidade e novos usos

Graças à praticidade e ao design moderno, as casas-cápsula vêm sendo utilizadas em empreendimentos turísticos, como espaços de glamping e alugueis temporários, além de servirem como refúgios de montanha, escritórios móveis ou moradias compactas para casais e famílias pequenas.

O conceito alia velocidade, conforto e sustentabilidade, representando uma nova tendência na construção civil: moradias inteligentes, modulares e acessíveis, que podem ser instaladas em qualquer lugar — e em questão de horas.

